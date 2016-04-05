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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:44
otg написав:
Некоторые надеяться на просветление россиян, но их пропаганда на столько сильна что перевешивает все.
там многие и хотели бы остаться в стороне но стукачи сразу донесут кто не целовал портрет вождя, дальше обыски, найдут наркоту или визитку яроша. Потом неси 1,5 млн прокурору на откуп
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vitaliian
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:53
vitaliian написав: otg написав:
Некоторые надеяться на просветление россиян, но их пропаганда на столько сильна что перевешивает все.
там многие и хотели бы остаться в стороне но стукачи сразу донесут кто не целовал портрет вождя, дальше обыски, найдут наркоту или визитку яроша. Потом неси 1,5 млн прокурору на откуп
"Некоторых" мало, очень мало. Осн масса зомбирована до умопомрачения. Им показываешь разрушенные города, а они говорят это все Америка виновата. Если б не Америка мы все целовались бы в засос
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:58
roberto dark написав:
Какими силами интересно это будет осуществляеться? Как по мне, то наооборот шансов причинить значительный ущерб Киеву именно бомбежками уменьшается с каждым днём. Хотя разным истеричкам, паникёрам и жертвам "смертельного" ковида может казаться по другому.
Без паники конечно, но преуменьшать проблемы не стоит. То что они могут полностью разрушить энергоинфраструктуру опасность реальная. И ущерб суперсерьезный. К сожалению ракеты у них еще есть. Да и еще висит угроза поставок иранских.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:20
fler написав: Zebra написав:
Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.
Відбудуємо.
Всё-таки история коварная штука, любит повторяться. Только ведь запретили наследие совка, и снова на те же грабли:"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим..."
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:26
Zebra написав:
Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.
Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...
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sashaqbl
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:30
sashaqbl написав: Zebra написав:
Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.
Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...
Тоді чекаємо вже скоро масованого обстрілу з білорусі.
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Zebra
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:31
sashaqbl написав: Zebra написав:
Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.
Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...
Думаєте білоруси теж бажають вмирати за путєна?
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:42
Dobrofey написав: fler написав: Zebra написав:
Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.
Відбудуємо.
Всё-таки история коварная штука, любит повторяться. Только ведь запретили наследие совка, и снова на те же грабли:"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим..."
Скрізь, де ступає рф, лише руйнування та смітники... Це повторюється протягом всього існування росії.
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fler
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:53
Zebra написав: vitaliian написав:
Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает.
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
Спочатку має бути якась провокація, на кшталт Дугіної, ПП1/ПП2, Кримський міст... А потім "удар возмєздія" по центрам прийняття рішень Кінжалами.
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