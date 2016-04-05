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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2527252825292530>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:55

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает. :D


На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.

Хорошо что есть зебра на ветке. Кто бы ещё панику нагонял?

Лучшє пєрєбздєть чєм нєдобздєть
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:03

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.

Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...

Ага, ненападає, тих хоть назву теми можеш осилити, неосилятор речення із 4 слів.
Ще там #непапало так, що по 12 годин в добу без елетрики в Києві та околицях, непападуни.
Непадає і ненападає, само собою відбувається.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 жов, 2022 13:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На будь який виліт Шахеду чи ракети зі сторони Білорусі має бути симетрична відповідь по інфраструктурі Білорусі.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:07

  Zebra написав:На будь який виліт Шахеду чи ракети зі сторони Білорусі має бути симетрична відповідь по інфраструктурі Білорусі.

нєнє, #атопутіннападьот
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ага, ненападає, тих хоть назву теми можеш осилити, неосилятор речення із 4 слів.
Ще там #непапало так, що по 12 годин в добу без елетрики в Києві та околицях, непападуни.
Непадає і ненападає, само собою відбувається

Не думаю, що ті хто на фронті, сильно обрадуються, якщо доадсться +70 тис білорусів до русні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Не думаю, що ті хто на фронті, сильно обрадуються, якщо доадсться +70 тис білорусів до русні.
Хто не на фронті також не обрадуються
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:17

  Hotab написав:
  Zebra написав:бомбежка, жестокая и разрушительная.

ти маєш на увазі саме бомбометання літаками? Якщо так , то це виключено.

При всій повазі, повністю не згоден. Бо чув думку інших фахівців в цьому питанні - проломити ППО цілком можливо.
Якісь гарантії можуть бути лише за умови прямої допоги з боку НАТО (тобто *закриття неба*).
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:19

  Zebra написав:
  Hotab написав:Я звичайно розумію, наприклад дівчата часто називають ракетні та артилерійські обстріли "бомбьожка", але ти не дівчина, тому мені незручно уточнювати, ти маєш на увазі саме бомбометання літаками? Якщо так , то це виключено. Київ буде прикриватись ппо до останньої наявної ракети.

Гіперзвукові ракети, Іскандери, С-300 не перехоплюються. Якщо тренуються на МіГ-31 кожен день, значит будуть бити саме ними, якщо стягнули купу комплексів С-300 і Іскандер у білорусь в суміжні райони - значить готуються.

Поставте себе на місце Путіна - ви 20+ років "всєх переігруєтє", маєте такий арсенал ракетної зброї, але справи на фронті кепські - на переговори ніхто не йде - якщо НАТО розбомбило Бєлград і добилося свого, чому Путін не може зробити того самого з Києвом?

Я вам на 100% кажу, вони готуються завдати серйозних руйнувань Києву, щоб змусити Зеленсього піти на капітуляцію. Чому не завдають саме зараз? Бо ракети ще клепаються, гіперзвукові, льотчики тренуються, потрібен час, бо тільки масована атака справить враження, і завдасть потрібних руйнувань, що будуть аргументом до переговорів - або капітулюйте, або ми продовжимо.

Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.

1. Вони вже 8 місяців "готуються". Чому ви очікуєте щось принципово нове? Чому цього не сталося раніше?..

2. Чому путін не може - бо путін не нато

3. Чому ви вважаєте що якісь там бомбардування змусять нас капітулювати? Бомбардування не припиняються 8 місяців, деякі міста знищено вщент. Це тільки русня так вважає, тому продовжує обстріли. Ви русня?..

4. Що ми отримаємо після удару по мозирському нпз? Крім вступу біломосковії у війну. Це той нпз всю расєю забезпечує паливом, чи що?

Таке відчуття, що ви забагато читаєте руснявої пропаганди.

Не забувайте, якби русня була насправді сильною та розумною країною, вони б не поводились як тупі дикуни.
Їх просто багато.
Десь 170 років тому була така сама війна - русня напала на османів щоб віджати молдову/валахію. Мобілізувала 2.5 млн свинособак.
Намагалися закидати м'ясом - натомість їх викинули з балкан, криму кавказу та чорного моря взагалі, а микола перший наклав на себе руки..
До речі, це, здається, саме він дав визначення що є русня. Коли в нього спитали, чому навколо нього грузини, євреї, литвини, українці та поляки, а де ж тоді русскіє - він відповів, що усі разом вони і є
русскіє...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ще там #непапало так,

, ніхто тут не казав, що не попадає. Мова про те, що перехоплюється 60+% ракет, і 80% мопедів. Якби перехоплювали хоча б вдвічі менше, ти вже в землянці своїй допалював свічки.
І де це ц тебе по 12 годин нема світла? В якому місті? Може ти просто не вмикаєш, щоб у 100 баксів в місяць поміститись?


  detroytred написав:проломити ППО цілком можливо


Чому за 8 місяців не змогли, крім перших днів після раптового удару 24.02?? Чому щодня збивають вертольоти і літаки, і це вони навіть не пробують через фронт перелітати. А для бомбометання треба піднятись на 500+ метрів, там по ним відпрацюють від пзрк-ників до всіх буків.

Якби вони поклали повністю ЗРК (про пзрк мова не йде, їх неможливо покласти), то вони б залізли на 6-8 км і висипали б на Київ з Одесою. Але такого нема.

Доречі, на файтер-бомбер кацапи дуже жалкували, що 10 жовтня і в наступні дні витратили таку кількість ракет по енергетичній інфраструктурі, а не по ППО. Як це було зроблено 24.02. Тоді (на їх думку) авіація могла б нищити всі ці енергетичні цілі самостійно і безнаказанно.
(На мою думку це теж не так... Треба було б весь арсенал ракет для знищення про, і не один день, а місяць вираховувати і полювати. І це теж був би не 100% результат. Бо одна вціліла ОСА в центрі Києва не дала б піднятись бомбардувальникам на 6+км , щоб пзрк не дістала. А одна вціліла на все місто - це зовсім нескладно зберегти.)
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:45

  Hotab написав:Чому за 8 місяців не змогли, крім перших днів після раптового удару 24.02?? Чому щодня збивають вертольоти і літаки, і це вони навіть не пробують через фронт перелітати. А для бомбометання треба піднятись на 500+ метрів, там по ним відпрацюють від пзрк-ників до всіх буків.

Якби вони поклали повністю ЗРК (про пзрк мова не йде, їх неможливо покласти), то вони б залізли на 6-8 км і висипали б на Київ з Одесою. Але такого нема.

Наводити контраргументи стосовно технічної складової не можу, бо не фахівець, який розробляв плани ППО.

А от на питання *чому?* напрошується логічна відповідь: по аналогії - чому орки сім місяців масовано не руйнували енергетичну систему, а тільки на восьмий взялись...
Да й то - зупинились.

Або - вісім років повномасштабно не нападали, а потім напали.

Так і тут може бути так само: коли в їх дебільній голові визріє чергове дебільне рішення.
Від масованих бомбардувань до ядерної зброї.

Перемоги вони цим не здобудуть (як не здобули попередніми всіма своїми дебільними рішеннями - від підтримки Овоча до ударів по енергосектору), а прийняти чергові - з часом здатні.
detroytred
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