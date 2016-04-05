Додано: Чет 27 жов, 2022 13:28

flyman написав: Ще там #непапало так, Ще там #непапало так,

detroytred написав: проломити ППО цілком можливо проломити ППО цілком можливо

, ніхто тут не казав, що не попадає. Мова про те, що перехоплюється 60+% ракет, і 80% мопедів. Якби перехоплювали хоча б вдвічі менше, ти вже в землянці своїй допалював свічки.І де це ц тебе по 12 годин нема світла? В якому місті? Може ти просто не вмикаєш, щоб у 100 баксів в місяць поміститись?Чому за 8 місяців не змогли, крім перших днів після раптового удару 24.02?? Чому щодня збивають вертольоти і літаки, і це вони навіть не пробують через фронт перелітати. А для бомбометання треба піднятись на 500+ метрів, там по ним відпрацюють від пзрк-ників до всіх буків.Якби вони поклали повністю ЗРК (про пзрк мова не йде, їх неможливо покласти), то вони б залізли на 6-8 км і висипали б на Київ з Одесою. Але такого нема.Доречі, на файтер-бомбер кацапи дуже жалкували, що 10 жовтня і в наступні дні витратили таку кількість ракет по енергетичній інфраструктурі, а не по ППО. Як це було зроблено 24.02. Тоді (на їх думку) авіація могла б нищити всі ці енергетичні цілі самостійно і безнаказанно.(На мою думку це теж не так... Треба було б весь арсенал ракет для знищення про, і не один день, а місяць вираховувати і полювати. І це теж був би не 100% результат. Бо одна вціліла ОСА в центрі Києва не дала б піднятись бомбардувальникам на 6+км , щоб пзрк не дістала. А одна вціліла на все місто - це зовсім нескладно зберегти.)