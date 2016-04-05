vitaliian написав:Zebra написав:
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
Хорошо что есть зебра на ветке. Кто бы ещё панику нагонял?
Лучшє пєрєбздєть чєм нєдобздєть
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:55
Лучшє пєрєбздєть чєм нєдобздєть
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:03
Ага, ненападає, тих хоть назву теми можеш осилити, неосилятор речення із 4 слів.
Ще там #непапало так, що по 12 годин в добу без елетрики в Києві та околицях, непападуни.
Непадає і ненападає, само собою відбувається.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 27 жов, 2022 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На будь який виліт Шахеду чи ракети зі сторони Білорусі має бути симетрична відповідь по інфраструктурі Білорусі.
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:07
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не думаю, що ті хто на фронті, сильно обрадуються, якщо доадсться +70 тис білорусів до русні.
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:17
При всій повазі, повністю не згоден. Бо чув думку інших фахівців в цьому питанні - проломити ППО цілком можливо.
Якісь гарантії можуть бути лише за умови прямої допоги з боку НАТО (тобто *закриття неба*).
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:19
1. Вони вже 8 місяців "готуються". Чому ви очікуєте щось принципово нове? Чому цього не сталося раніше?..
2. Чому путін не може - бо путін не нато
3. Чому ви вважаєте що якісь там бомбардування змусять нас капітулювати? Бомбардування не припиняються 8 місяців, деякі міста знищено вщент. Це тільки русня так вважає, тому продовжує обстріли. Ви русня?..
4. Що ми отримаємо після удару по мозирському нпз? Крім вступу біломосковії у війну. Це той нпз всю расєю забезпечує паливом, чи що?
Таке відчуття, що ви забагато читаєте руснявої пропаганди.
Не забувайте, якби русня була насправді сильною та розумною країною, вони б не поводились як тупі дикуни.
Їх просто багато.
Десь 170 років тому була така сама війна - русня напала на османів щоб віджати молдову/валахію. Мобілізувала 2.5 млн свинособак.
Намагалися закидати м'ясом - натомість їх викинули з балкан, криму кавказу та чорного моря взагалі, а микола перший наклав на себе руки..
До речі, це, здається, саме він дав визначення що є русня. Коли в нього спитали, чому навколо нього грузини, євреї, литвини, українці та поляки, а де ж тоді русскіє - він відповів, що усі разом вони і є
русскіє...
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
, ніхто тут не казав, що не попадає. Мова про те, що перехоплюється 60+% ракет, і 80% мопедів. Якби перехоплювали хоча б вдвічі менше, ти вже в землянці своїй допалював свічки.
І де це ц тебе по 12 годин нема світла? В якому місті? Може ти просто не вмикаєш, щоб у 100 баксів в місяць поміститись?
Чому за 8 місяців не змогли, крім перших днів після раптового удару 24.02?? Чому щодня збивають вертольоти і літаки, і це вони навіть не пробують через фронт перелітати. А для бомбометання треба піднятись на 500+ метрів, там по ним відпрацюють від пзрк-ників до всіх буків.
Якби вони поклали повністю ЗРК (про пзрк мова не йде, їх неможливо покласти), то вони б залізли на 6-8 км і висипали б на Київ з Одесою. Але такого нема.
Доречі, на файтер-бомбер кацапи дуже жалкували, що 10 жовтня і в наступні дні витратили таку кількість ракет по енергетичній інфраструктурі, а не по ППО. Як це було зроблено 24.02. Тоді (на їх думку) авіація могла б нищити всі ці енергетичні цілі самостійно і безнаказанно.
(На мою думку це теж не так... Треба було б весь арсенал ракет для знищення про, і не один день, а місяць вираховувати і полювати. І це теж був би не 100% результат. Бо одна вціліла ОСА в центрі Києва не дала б піднятись бомбардувальникам на 6+км , щоб пзрк не дістала. А одна вціліла на все місто - це зовсім нескладно зберегти.)
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:45
Наводити контраргументи стосовно технічної складової не можу, бо не фахівець, який розробляв плани ППО.
А от на питання *чому?* напрошується логічна відповідь: по аналогії - чому орки сім місяців масовано не руйнували енергетичну систему, а тільки на восьмий взялись...
Да й то - зупинились.
Або - вісім років повномасштабно не нападали, а потім напали.
Так і тут може бути так само: коли в їх дебільній голові визріє чергове дебільне рішення.
Від масованих бомбардувань до ядерної зброї.
Перемоги вони цим не здобудуть (як не здобули попередніми всіма своїми дебільними рішеннями - від підтримки Овоча до ударів по енергосектору), а прийняти чергові - з часом здатні.
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