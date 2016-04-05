detroytred , справа в тому, що покласти ППО в перші дні і не давати відновити - це основа. Так книжка пише і так роблять всі армії у війнах. Тобто це не питання, нищити чи не нищити, як з ТЕЦ, тут однозначно "нищити, якщо можеш!!" Бо це відкриває шлях до хазяйнування в повітрі, а от оце вже геморой для оборонців. Можливо ви пам'ятаєте, що я до вторгнення був песимістичний щодо нашого успіху. Чому? Бо був впевнений, що ППО покладуть і не відновимо ми його. А далі, я казав, будуть ганятись за колонами, ешелонами,резервами висаджувати десанти на свій вибір, де заманеться, і де у нас не щільна насиченість військами в тилу. . І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.
Я все ж схиляюсь, що вони розуміють, що не зможуть. А на не подавлену ППО відправляти авіацію 4-го покоління - це суіцид. Може стелси і могли б. Але не "росавіация" (с) crumd
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 27 жов, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Чому за 8 місяців не змогли, крім перших днів після раптового удару 24.02?? Чому щодня збивають вертольоти і літаки, і це вони навіть не пробують через фронт перелітати. А для бомбометання треба піднятись на 500+ метрів, там по ним відпрацюють від пзрк-ників до всіх буків.
Якби вони поклали повністю ЗРК (про пзрк мова не йде, їх неможливо покласти), то вони б залізли на 6-8 км і висипали б на Київ з Одесою. Але такого нема.
Наводити контраргументи стосовно технічної складової не можу, бо не фахівець, який розробляв плани ППО.
А от на питання *чому?* напрошується логічна відповідь: по аналогії - чому орки сім місяців масовано не руйнували енергетичну систему, а тільки на восьмий взялись... Да й то - зупинились.
Або - вісім років повномасштабно не нападали, а потім напали.
Так і тут може бути так само: коли в їх дебільній голові визріє чергове дебільне рішення. Від масованих бомбардувань до ядерної зброї.
Перемоги вони цим не здобудуть (як не здобули попередніми всіма своїми дебільними рішеннями - від підтримки Овоча до ударів по енергосектору), а прийняти чергові - з часом здатні.
Не з"їм, то надкушу. Якщо не дісталася мені, то не дістанешся нікому. Хто не з нами, той проти нас...
Hotab написав:І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.
Добре. Я зрозумів.
Тут, до речі, на ось що натрапив випадково: *Військовослужбовці протиповітряної оборони, які "закривають небо" над областями, у яких не ведуться активні бойові дії, але які зазнають ракетних обстрілів, не мають статусу учасників бойових дій* https://espreso.tv/ukraintsi-prosyat-na ... -petitsiya
Як знищення зброєю ворожих ракет та ін. не є бойовими діями? Може це фейк?
Hotab написав:І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.
Добре. Я зрозумів.
Тут, до речі, на ось що натрапив випадково: *Військовослужбовці протиповітряної оборони, які "закривають небо" над областями, у яких не ведуться активні бойові дії, але які зазнають ракетних обстрілів, не мають статусу учасників бойових дій* https://espreso.tv/ukraintsi-prosyat-na ... -petitsiya
Як знищення зброєю ворожих ракет та ін. не є бойовими діями? Може це фейк?
УБД дают не столько за абстрактную "пользу", сколько за риск той же самой ракетой получить "по кумполу" -- а для них этот риск ничем от остальных жителей обстреливаемых областей не отличается. -- так-то всем жителям Киева УБД давать нужно
_hunter написав:УБД дают не столько за абстрактную "пользу", сколько за риск той же самой ракетой получить "по кумполу" -- а для них этот риск ничем от остальных жителей обстреливаемых областей не отличается. -- так-то всем жителям Киева УБД давать нужно
Дивіться: за бойове чергування (хоч і в тилу) - доплачують. За що? За додаткову напругу, навантаження.
Так і УБД - за додаткову службу. А саме - за бойове, а не учбове застосування зброї та бойве навантаження-напругу. Бойові дії. На відміну від учебкі або проходження звичайної військової служби.
_hunter написав:УБД дают не столько за абстрактную "пользу", сколько за риск той же самой ракетой получить "по кумполу" -- а для них этот риск ничем от остальных жителей обстреливаемых областей не отличается. -- так-то всем жителям Киева УБД давать нужно
Дивіться: за бойове чергування (хоч і в тилу) - доплачують. За що? За додаткову напругу, навантаження.
Так і УБД - за додаткову службу. А саме - за бойове, а не учбове застосування зброї та бойве навантаження-напругу. Бойові дії. На відміну від учебкі або проходження звичайної військової служби.
Как мне тут кто-то пару месяцев назад писал -- про этот закон все давно знали -- что ж раньше петицию не написали Какая еще _дополнительная_ служба? -- они и так в армии 24/7 (или сколько там?) -- по такой логике -- как я говорил -- всем киевлянам УБД давать нужно: как пасивным участникам.