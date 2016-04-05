RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2527252825292530
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:50

detroytred , справа в тому, що покласти ППО в перші дні і не давати відновити - це основа. Так книжка пише і так роблять всі армії у війнах. Тобто це не питання, нищити чи не нищити, як з ТЕЦ, тут однозначно "нищити, якщо можеш!!" Бо це відкриває шлях до хазяйнування в повітрі, а от оце вже геморой для оборонців.
Можливо ви пам'ятаєте, що я до вторгнення був песимістичний щодо нашого успіху. Чому? Бо був впевнений, що ППО покладуть і не відновимо ми його. А далі, я казав, будуть ганятись за колонами, ешелонами,резервами висаджувати десанти на свій вибір, де заманеться, і де у нас не щільна насиченість військами в тилу. .
І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.

Я все ж схиляюсь, що вони розуміють, що не зможуть. А на не подавлену ППО відправляти авіацію 4-го покоління - це суіцид. Може стелси і могли б. Але не "росавіация" (с) crumd
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 27 жов, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8188
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:51

  detroytred написав:
  Hotab написав:Чому за 8 місяців не змогли, крім перших днів після раптового удару 24.02?? Чому щодня збивають вертольоти і літаки, і це вони навіть не пробують через фронт перелітати. А для бомбометання треба піднятись на 500+ метрів, там по ним відпрацюють від пзрк-ників до всіх буків.

Якби вони поклали повністю ЗРК (про пзрк мова не йде, їх неможливо покласти), то вони б залізли на 6-8 км і висипали б на Київ з Одесою. Але такого нема.

Наводити контраргументи стосовно технічної складової не можу, бо не фахівець, який розробляв плани ППО.

А от на питання *чому?* напрошується логічна відповідь: по аналогії - чому орки сім місяців масовано не руйнували енергетичну систему, а тільки на восьмий взялись...
Да й то - зупинились.

Або - вісім років повномасштабно не нападали, а потім напали.

Так і тут може бути так само: коли в їх дебільній голові визріє чергове дебільне рішення.
Від масованих бомбардувань до ядерної зброї.

Перемоги вони цим не здобудуть (як не здобули попередніми всіма своїми дебільними рішеннями - від підтримки Овоча до ударів по енергосектору), а прийняти чергові - з часом здатні.

Не з"їм, то надкушу.
Якщо не дісталася мені, то не дістанешся нікому.
Хто не з нами, той проти нас...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29772
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:04

  Hotab написав:І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.

Добре. Я зрозумів.

Тут, до речі, на ось що натрапив випадково:
*Військовослужбовці протиповітряної оборони, які "закривають небо" над областями, у яких не ведуться активні бойові дії, але які зазнають ракетних обстрілів, не мають статусу учасників бойових дій*
https://espreso.tv/ukraintsi-prosyat-na ... -petitsiya

Як знищення зброєю ворожих ракет та ін. не є бойовими діями?
Може це фейк?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25624
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:12

  detroytred написав:
  Hotab написав:І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.

Добре. Я зрозумів.

Тут, до речі, на ось що натрапив випадково:
*Військовослужбовці протиповітряної оборони, які "закривають небо" над областями, у яких не ведуться активні бойові дії, але які зазнають ракетних обстрілів, не мають статусу учасників бойових дій*
https://espreso.tv/ukraintsi-prosyat-na ... -petitsiya

Як знищення зброєю ворожих ракет та ін. не є бойовими діями?
Може це фейк?

УБД дают не столько за абстрактную "пользу", сколько за риск той же самой ракетой получить "по кумполу" -- а для них этот риск ничем от остальных жителей обстреливаемых областей не отличается. -- так-то всем жителям Киева УБД давать нужно :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7208
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:21

  _hunter написав:УБД дают не столько за абстрактную "пользу", сколько за риск той же самой ракетой получить "по кумполу" -- а для них этот риск ничем от остальных жителей обстреливаемых областей не отличается. -- так-то всем жителям Киева УБД давать нужно :lol:

Дивіться: за бойове чергування (хоч і в тилу) - доплачують. За що? За додаткову напругу, навантаження.

Так і УБД - за додаткову службу.
А саме - за бойове, а не учбове застосування зброї та бойве навантаження-напругу. Бойові дії.
На відміну від учебкі або проходження звичайної військової служби.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25624
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:30

  detroytred написав:
  _hunter написав:УБД дают не столько за абстрактную "пользу", сколько за риск той же самой ракетой получить "по кумполу" -- а для них этот риск ничем от остальных жителей обстреливаемых областей не отличается. -- так-то всем жителям Киева УБД давать нужно :lol:

Дивіться: за бойове чергування (хоч і в тилу) - доплачують. За що? За додаткову напругу, навантаження.

Так і УБД - за додаткову службу.
А саме - за бойове, а не учбове застосування зброї та бойве навантаження-напругу. Бойові дії.
На відміну від учебкі або проходження звичайної військової служби.

Как мне тут кто-то пару месяцев назад писал -- про этот закон все давно знали -- что ж раньше петицию не написали :lol:
Какая еще _дополнительная_ служба? -- они и так в армии 24/7 (или сколько там?) -- по такой логике -- как я говорил -- всем киевлянам УБД давать нужно: как пасивным участникам.
_hunter
 
Повідомлень: 7208
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 14:36

По 12 это ещё цветочки

  flyman написав:Ще там #непапало так, що по 12 годин в добу без елетрики в Києві та околицях, непападуни
Зображення
Соглашусь с otg сейчас идёт война с нашей энергосистемой
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14779
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2527252825292530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105788
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1368)
27.10.2022 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.