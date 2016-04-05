Додано: Чет 27 жов, 2022 13:50

detroytred , справа в тому, що покласти ППО в перші дні і не давати відновити - це основа. Так книжка пише і так роблять всі армії у війнах. Тобто це не питання, нищити чи не нищити, як з ТЕЦ, тут однозначно "нищити, якщо можеш!!" Бо це відкриває шлях до хазяйнування в повітрі, а от оце вже геморой для оборонців.

Можливо ви пам'ятаєте, що я до вторгнення був песимістичний щодо нашого успіху. Чому? Бо був впевнений, що ППО покладуть і не відновимо ми його. А далі, я казав, будуть ганятись за колонами, ешелонами,резервами висаджувати десанти на свій вибір, де заманеться, і де у нас не щільна насиченість військами в тилу. .

І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.



Я все ж схиляюсь, що вони розуміють, що не зможуть. А на не подавлену ППО відправляти авіацію 4-го покоління - це суіцид. Може стелси і могли б. Але не "росавіация" (с) crumd