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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2528252925302531
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Можливо ви пам'ятаєте, що я до вторгнення був песимістичний щодо нашого успіху. Чому? Бо був впевнений, що ППО покладуть і не відновимо ми його. А далі, я казав, будуть ганятись за колонами, ешелонами,резервами висаджувати десанти на свій вибір, де заманеться, і де у нас не щільна насиченість військами в тилу. .
І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.

Саме тому я колись написав, що для мене найбільша загадка цієї війни - чому не застосовувались протирадарні ракети? Нам пощастило, що кацапи так лажанулись зі знищенням нашої ППО.
Наразі найбільша загроза - це знищення енергетичної інфраструктури наших мільйонників, хоча б третини наших обласних центрів. На це в них ракет вистачить.
Тоді буде економічна катастрофа, з дуже важкими наслідками. Мабудь, саме на це фюрер і розраховує, розпочавши третій, терористичний етап війни. Нас може врятувати тільки симетрична загроза, та чи підуть на це американці?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:37

  vitaliian написав:а вот уже и наши пишут
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что Беларусь готовится к эскалации конфликта. Среди признаков указаны: проверка российскими офицерами степени боеготовности беларуских военных частей, тайные перемещения личного состава и техники, проведение маневров, визиты военно-политического руководства к трудовым коллективам, на которых ведется создание образа врага и пропаганда "необходимости превентивных действий против Украины и НАТО".
https://t.me/yigal_levin/34161

Имхо русские попрут с РБ на Киев, а белорусы - на Житомир или Волынь. Одновременно будет наступление русни на Донбассе и с юга. Полмиллиона свежих мобиков кормить задаром никто не станет, уже скоро их пустят в расход.

Угроза всегда остаётся
Но, ты бы полностью цитировал, а не избранные места из глав. И цитировал первоисточник, а не перепевку
РФ может снова пойти на Киев с территории Беларуси - Генштаб ВСУ
"Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции прежде всего из Республики Беларусь. Это может быть как направление с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но в настоящее время мы не видим угрозы, что противник непосредственно будет атаковать", – подчеркнул Громов.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:56

  vitaliian написав:Одновременно будет наступление русни на Донбассе и с юга. Полмиллиона свежих мобиков кормить задаром никто не станет, уже скоро их пустят в расход.


Кацапські пабліки пишуть, що наступ запланований на листопад. А що зараз? Не секрет, що чмобікі відправляються "в расход" по мірі надходження у зони бд. Чмобікі на Донбасі та Півдні здаються у полон цілими групами, адже на 9-й місяць війни вони нарешті усвідомили досвід своїх папередників, які поверталися з полону відгодованими та майже неушкодженими. Це додає зайвих клопотів ЗСУ (легше ж пристрілити та йти далі + дешевше, швидше, ефективно (покинуті свині, собаки, коти тощо не помруть з голоду), але, як кажуть, "є нюанси".

ПС. Вночі розбомбили аеродром у Дамаску з вантажними Іл-76, які мали доставити важливий вантаж союзнику Ірану. Яка сумна новина :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:01

  lapay написав:
  Hotab написав:Можливо ви пам'ятаєте, що я до вторгнення був песимістичний щодо нашого успіху. Чому? Бо був впевнений, що ППО покладуть і не відновимо ми його. А далі, я казав, будуть ганятись за колонами, ешелонами,резервами висаджувати десанти на свій вибір, де заманеться, і де у нас не щільна насиченість військами в тилу. .
І так би і було, якби ППО не було у нас зараз.

\\\
Тоді буде економічна катастрофа, з дуже важкими наслідками. Мабудь, саме на це фюрер і розраховує, розпочавши третій, терористичний етап війни. Нас може врятувати тільки симетрична загроза, та чи підуть на це американці?

Ответ более чем очевиден -- если прикинуть объемы поставок того же ПВО...
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:чому не застосовувались протирадарні ракети? Нам пощастило, що кацапи так лажанулись зі знищенням нашої ППО.

Застосовуються. Але рідко і обмежено.
Справа ось в чому. Для захоплення нашої РЛС ракетою "повітря - РЛС" необхідно щоб РЛС попрацювала на "высокое излучение " 30 сек і більше. А наші ППО відпрацювали механізм,коли вони отримують інформацію про ракету з інших джерел (в тому числі партнери з їх ДРЛО) , не шукають самі ціль. А вмикаються тоді, коли вже знають де вона, і що вона в зоні дозволених пусків. Тоді є можливість вмикатись на короткий час, пускати ракету і після попадання тут же вимикатися. Так ППО виживає. Плюс там по дальності, орковські літаки не заходять в глибину, а дальність ракет "повітря -РЛС" не така вже і велика.


  fler написав:Не секрет, що чмобікі відправляються "в расход" по мірі надходження у зони бд. Чмобікі на Донбасі та Півдні здаються у полон цілими групами,

Все таки об'єми поставок м'яса в сотні разів більше, ніж відстрілюють і полонять. Мобіки ще нам проблем принесуть. Пізніше.
Hotab
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