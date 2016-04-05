-Цель запада: превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных целей.
-Исторический период безраздельного доминирования запада завершается.
- Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и "смахнуть" с геополитической карты.
-"Цап-царап — и прикарманил наши золотовалютные резервы".
Відповіді на запитання:
-Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала. Украина исторически складывалась как искусственное государство. (Хто на кому стояв?)
- Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного. (Та невже?)
- Ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине. (Покращення незабаром)