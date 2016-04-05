-Цель запада: превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных целей. -Исторический период безраздельного доминирования запада завершается. - Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и "смахнуть" с геополитической карты. -"Цап-царап — и прикарманил наши золотовалютные резервы".
Відповіді на запитання: -Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала. Украина исторически складывалась как искусственное государство. (Хто на кому стояв?) - Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного. (Та невже?) - Ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине. (Покращення незабаром)
❗️УВАГА, рашка знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську область, — Генштаб ЗСУ
🗣"Вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Тому одним із варіантів є захоплення Києва та ліквідація військово -політичного керівництва. Ми готові до цього", – заявив Громов.
❗️Також він додав, що російських мобіків залучать до бойових дій в Україні вже в найближчі 1,5-2 тижні, щоб спробувати стримати контрнаступ ЗСУ. https://t.me/irpin_b_politik/8465
Він не розганяє . Він просто як мала дитина, що побачить те і тягне до рота. "Містер телеграм". Міг би перенести все, що є в телеграмі, якби сюди помістилось. І свято вірить, що у нас же телеграма нема, це тільки йому пощастило.
Молчали бы уже, пргонозисты диванные. Вы тут рассказывали, что электрику ракетами не уничтожить. В итоге с каждым днём электрики нет чаще и дольше. Сидят с утра до ночи в интернете. Работать идите, может научитесь чему-то
У нас пару диванных экспертов в тепле сидят и строчат под дудку Арестовича всякий бред.. А реально пусть поедут на своём диване на передовую на пару недель и привезут видосы с передней линии и здесь выставят