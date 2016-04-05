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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2530253125322533>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:02

Цитати з виступу пу

-Цель запада: превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных целей.
-Исторический период безраздельного доминирования запада завершается.
- Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и "смахнуть" с геополитической карты.
-"Цап-царап — и прикарманил наши золотовалютные резервы".

Відповіді на запитання:
-Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала. Украина исторически складывалась как искусственное государство. :shock: (Хто на кому стояв?)
- Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного. (Та невже?)
- Ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине. (Покращення незабаром)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:З лютого по серпень 2022 року залізницею з Росії до Білорусі було ввезено 37 267 "врахованих" тон або 1390 вагонів боєприпасів.

З Росії до Білорусі чи навпаки?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:34

❗️УВАГА, рашка знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську область, — Генштаб ЗСУ

🗣"Вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Тому одним із варіантів є захоплення Києва та ліквідація військово -політичного керівництва. Ми готові до цього", – заявив Громов.

❗️Також він додав, що російських мобіків залучать до бойових дій в Україні вже в найближчі 1,5-2 тижні, щоб спробувати стримати контрнаступ ЗСУ.
https://t.me/irpin_b_politik/8465
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:36

vitaliian
Я же тебе цитировал, но ты продалжаешь разгонять зраду
Ты выехал из Ирпеня ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:но ты продалжаешь разгонять зраду

Він не розганяє . Він просто як мала дитина, що побачить те і тягне до рота.
"Містер телеграм". Міг би перенести все, що є в телеграмі, якби сюди помістилось.
І свято вірить, що у нас же телеграма нема, це тільки йому пощастило.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Молчали бы уже, пргонозисты диванные. Вы тут рассказывали, что электрику ракетами не уничтожить. В итоге с каждым днём электрики нет чаще и дольше.
Сидят с утра до ночи в интернете.
Работать идите, может научитесь чему-то
beee
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:В итоге с каждым днём электрики нет чаще и дольше.
топят и светят больше,в марте попустит,а в мае на шашлыки))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Сидят с утра до ночи в интернете.

Вірна ознака, що у нас електрика є.
:lol:

  beee написав:Работать идите, может научитесь чему-то

Вітальян, мені здається це тобі адресовано. Ти постійно тут, а Ірпінь сам себе не відбудує.

  beee написав:Вы тут рассказывали, что электрику ракетами не уничтожить

То у тебе від темноти переляк і галюцинації. Ти казав про "всю інфраструктуру держави". Тобі заперечували.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:02

У нас пару диванных экспертов в тепле сидят и строчат под дудку Арестовича всякий бред..
А реально пусть поедут на своём диване на передовую на пару недель и привезут видосы с передней линии и здесь выставят
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:нас пару диванных экспертов в тепле сидят и строчат под дудку Арестовича всякий бред.

Хто такі?
  Игорь Алексеевич написав:на передовую на пару недель

Там є можливість вас зустріти?

Чи поки що досвідчених афганців, які свого часу протерли шинель, повзаючи по-пластунськи, в військоматі футболять?

Доречі, тут одне питання до експерта повисло. Вже є відповідь??

Напад росії і білорусі на Україну
Hotab
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