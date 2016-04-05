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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:17
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
нас пару диванных экспертов в тепле сидят и строчат под дудку Арестовича всякий бред.
Хто такі?
Игорь Алексеевич написав:
на передовую на пару недель
Там є можливість вас зустріти?
Чи поки що досвідчених афганців, які свого часу протерли шинель, повзаючи по-пластунськи, в військоматі футболять?
один диванный объявился, со своими утиными прогнозами - он же летун, он же танкист и ракетчик. Скоро второй появится
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:25
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
нас пару диванных экспертов в тепле сидят и строчат под дудку Арестовича всякий бред.
Хто такі?
Игорь Алексеевич написав:
на передовую на пару недель
Там є можливість вас зустріти?
Чи поки що досвідчених афганців, які свого часу протерли шинель, повзаючи по-пластунськи, в військоматі футболять?
один диванный объявился, со своими утиными прогнозами - он же летун, он же танкист и ракетчик. Скоро второй появится
Ну тобто на передовій вас не зустріти. ))
То як ви особисто себе оціните? "Диванний", "мамина черешня", може свій варіант є у недооціненого військоматом військового професіонала часів Афганістану?))
І як щодо відповідь про клин?)) Відчуваю, тут можна почути відповідь не нижче Манштейна чи Гота. Можливо навіть фон Бок.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:31
Хіба влітку не з кожної праски волали, що "зима буде важкою", "можливі проблеми з опаленням, світлом" тощо
Ось "пєтух" клюнув, дочекалися.
На цій гілці ми обговорювали "хто як готується до зими" десь 10-12 серпня (серпня, Карл!), сонячні панелі, генератори і т.д.
Але вимкнути всю країну - це дійсно mission impossible, як би там хтось не мріяв.
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