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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2530253125322533
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:17

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:нас пару диванных экспертов в тепле сидят и строчат под дудку Арестовича всякий бред.

Хто такі?
  Игорь Алексеевич написав:на передовую на пару недель

Там є можливість вас зустріти?

Чи поки що досвідчених афганців, які свого часу протерли шинель, повзаючи по-пластунськи, в військоматі футболять?


один диванный объявился, со своими утиными прогнозами - он же летун, он же танкист и ракетчик. Скоро второй появится :P
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:нас пару диванных экспертов в тепле сидят и строчат под дудку Арестовича всякий бред.

Хто такі?
  Игорь Алексеевич написав:на передовую на пару недель

Там є можливість вас зустріти?

Чи поки що досвідчених афганців, які свого часу протерли шинель, повзаючи по-пластунськи, в військоматі футболять?


один диванный объявился, со своими утиными прогнозами - он же летун, он же танкист и ракетчик. Скоро второй появится :P


Ну тобто на передовій вас не зустріти. ))
То як ви особисто себе оціните? "Диванний", "мамина черешня", може свій варіант є у недооціненого військоматом військового професіонала часів Афганістану?))

І як щодо відповідь про клин?)) Відчуваю, тут можна почути відповідь не нижче Манштейна чи Гота. Можливо навіть фон Бок.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:31

Хіба влітку не з кожної праски волали, що "зима буде важкою", "можливі проблеми з опаленням, світлом" тощо :roll: Ось "пєтух" клюнув, дочекалися.
На цій гілці ми обговорювали "хто як готується до зими" десь 10-12 серпня (серпня, Карл!), сонячні панелі, генератори і т.д.
Але вимкнути всю країну - це дійсно mission impossible, як би там хтось не мріяв.
fler
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