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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:31
Хіба влітку не з кожної праски волали, що "зима буде важкою", "можливі проблеми з опаленням, світлом" тощо
Ось "пєтух" клюнув, дочекалися.
На цій гілці ми обговорювали "хто як готується до зими" десь 10-12 серпня (серпня, Карл!), сонячні панелі, генератори і т.д.
Але вимкнути всю країну - це дійсно mission impossible, як би там хтось не мріяв.
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fler
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Додано: Чет 27 жов, 2022 21:38
fler написав:
Ось "пєтух" клюнув, дочекалися.
Ага, страшный такой петух: в квартирах теплее, чем в той Европе, которая нас уже 8 мес подкармливает всеми видами помощи.
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juristkostya
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 04:17
sashaqbl написав: fler написав:
Тому, якщо не скопититься від пневмонії, то є маса шансів померти природньо від якоїсь іншої хвороби - серцево-судинної, язви шлунку тощо просто через передоз алкоголю з переляку та стресів.
На жаль, не варто на це розраховувати. Процент втрат від всього цього, якщо й буде - то не такий значний, як би хотілося. Основна маса дійде до фронту і з часом навіть навчиться воювати.
З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 07:30
sergey_sryvkin написав:
З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів
Ну давайте працювати з цифрами акуратно. Без паніки, але і без егегей. Місяць йде рашиська мобілізація. Мобілізували сотні тисяч. Десятки тисяч вже на фронті. Тобто ми маємо за місяць вбивати десятки тисяч. Нажаль так швидко не вийде. Та навіть і за півроку не зможемо перемолотити ці сотні тисяч. А через півроку вони щось да навчаться. Долярчик же зміг. І не тільки він.
В цій ситуації мене радує один важливий момент. Наші бійці (хай навіть це специфічні військові спеціальності , або інструктори) тисячами проходять навчання на полігонах НАТО. Маю надію, що там навчання не як у рашистів (та і часто у нас): то інструктор в наряді, тому нема занять, то боєприпаси не привезли, то день народження у комбата і офіцери бухають. Тобто наші десятки тисяч вартують їх сотні тисяч не мотивованих, не навчених , переляканих. В артдуелях і окопній позиційній війні це не має значення, снаряду все одно кого вбивати. А от при штурмових діях питання навченості виходить на перше місце.
До того ж, була інфа що у Британії вчили саме штурмові підрозділи.
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