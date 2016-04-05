Хіба влітку не з кожної праски волали, що "зима буде важкою", "можливі проблеми з опаленням, світлом" тощо Ось "пєтух" клюнув, дочекалися. На цій гілці ми обговорювали "хто як готується до зими" десь 10-12 серпня (серпня, Карл!), сонячні панелі, генератори і т.д. Але вимкнути всю країну - це дійсно mission impossible, як би там хтось не мріяв.
fler написав:Тому, якщо не скопититься від пневмонії, то є маса шансів померти природньо від якоїсь іншої хвороби - серцево-судинної, язви шлунку тощо просто через передоз алкоголю з переляку та стресів.
На жаль, не варто на це розраховувати. Процент втрат від всього цього, якщо й буде - то не такий значний, як би хотілося. Основна маса дійде до фронту і з часом навіть навчиться воювати.
sergey_sryvkin написав:З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів
Ну давайте працювати з цифрами акуратно. Без паніки, але і без егегей. Місяць йде рашиська мобілізація. Мобілізували сотні тисяч. Десятки тисяч вже на фронті. Тобто ми маємо за місяць вбивати десятки тисяч. Нажаль так швидко не вийде. Та навіть і за півроку не зможемо перемолотити ці сотні тисяч. А через півроку вони щось да навчаться. Долярчик же зміг. І не тільки він. В цій ситуації мене радує один важливий момент. Наші бійці (хай навіть це специфічні військові спеціальності , або інструктори) тисячами проходять навчання на полігонах НАТО. Маю надію, що там навчання не як у рашистів (та і часто у нас): то інструктор в наряді, тому нема занять, то боєприпаси не привезли, то день народження у комбата і офіцери бухають. Тобто наші десятки тисяч вартують їх сотні тисяч не мотивованих, не навчених , переляканих. В артдуелях і окопній позиційній війні це не має значення, снаряду все одно кого вбивати. А от при штурмових діях питання навченості виходить на перше місце. До того ж, була інфа що у Британії вчили саме штурмові підрозділи.
vitaliian написав:Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает.
а вот уже и наши пишут
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что Беларусь готовится к эскалации конфликта. Среди признаков указаны: проверка российскими офицерами степени боеготовности беларуских военных частей, тайные перемещения личного состава и техники, проведение маневров, визиты военно-политического руководства к трудовым коллективам, на которых ведется создание образа врага и пропаганда "необходимости превентивных действий против Украины и НАТО". https://t.me/yigal_levin/34161
Имхо русские попрут с РБ на Киев, а белорусы - на Житомир или Волынь. Одновременно будет наступление русни на Донбассе и с юга. Полмиллиона свежих мобиков кормить задаром никто не станет, уже скоро их пустят в расход.