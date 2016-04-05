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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2530253125322533
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:31

Хіба влітку не з кожної праски волали, що "зима буде важкою", "можливі проблеми з опаленням, світлом" тощо :roll: Ось "пєтух" клюнув, дочекалися.
На цій гілці ми обговорювали "хто як готується до зими" десь 10-12 серпня (серпня, Карл!), сонячні панелі, генератори і т.д.
Але вимкнути всю країну - це дійсно mission impossible, як би там хтось не мріяв.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:38

  fler написав:Ось "пєтух" клюнув, дочекалися.

Ага, страшный такой петух: в квартирах теплее, чем в той Европе, которая нас уже 8 мес подкармливает всеми видами помощи.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 04:17

  sashaqbl написав:
  fler написав:Тому, якщо не скопититься від пневмонії, то є маса шансів померти природньо від якоїсь іншої хвороби - серцево-судинної, язви шлунку тощо просто через передоз алкоголю з переляку та стресів.

На жаль, не варто на це розраховувати. Процент втрат від всього цього, якщо й буде - то не такий значний, як би хотілося. Основна маса дійде до фронту і з часом навіть навчиться воювати.

З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 07:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів

Ну давайте працювати з цифрами акуратно. Без паніки, але і без егегей. Місяць йде рашиська мобілізація. Мобілізували сотні тисяч. Десятки тисяч вже на фронті. Тобто ми маємо за місяць вбивати десятки тисяч. Нажаль так швидко не вийде. Та навіть і за півроку не зможемо перемолотити ці сотні тисяч. А через півроку вони щось да навчаться. Долярчик же зміг. І не тільки він.
В цій ситуації мене радує один важливий момент. Наші бійці (хай навіть це специфічні військові спеціальності , або інструктори) тисячами проходять навчання на полігонах НАТО. Маю надію, що там навчання не як у рашистів (та і часто у нас): то інструктор в наряді, тому нема занять, то боєприпаси не привезли, то день народження у комбата і офіцери бухають. Тобто наші десятки тисяч вартують їх сотні тисяч не мотивованих, не навчених , переляканих. В артдуелях і окопній позиційній війні це не має значення, снаряду все одно кого вбивати. А от при штурмових діях питання навченості виходить на перше місце.
До того ж, була інфа що у Британії вчили саме штурмові підрозділи.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 10:14

Ось що сказав голова СБУ:
*Лікарям та комунальникам, які залишилися працювати на окупованих територіях, не грозить кримінальна відповідальність. Про це повідомив в. о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Лікарі і комунальники автоматично не підпадають під відповідальність, бо вони виконують свої функції: лікар має надавати допомогу, а комунальник — прибирати вулиці», — пояснив він.

Також, за словами Малюка, якщо людина вчиняла якісь дії «під дулом автомата» і у неї не було умислу, то вона не є суб'єктом вчинення злочину і в подальшому не буде притягнута до відповідальності.

Водночас кримінальна відповідальність загрожує керівникам лікарень, якщо вони виконували якісь адміністративні функції на користь окупантів, та вчителями, які перейшли на російську програму викладання.*
https://chas.news/news/ochilnik-sbu-roz ... aborantami

І яку брехню несуть рашисти про колаборантів та фашистський режим.
Сумно, що цю брехню смачно хавають рашолюди з інтернетом.
Я вже не розумію: чого в них більше - тупості, брехливості чи просто натуральні покидьки?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:20

  Hotab написав:
  sergey_sryvkin написав:З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів

Ну давайте працювати з цифрами акуратно. Без паніки, але і без егегей. Місяць йде рашиська мобілізація. Мобілізували сотні тисяч. Десятки тисяч вже на фронті. Тобто ми маємо за місяць вбивати десятки тисяч.

Місяць іде, а приїжджають два тижні як.
В день вбивають по 300-400 свинок.
350*30 = 10500 на місяць, ось вам десятка тисяч.
Скілька з тих мобілізованих встигло приїхати не знаю, але цифри явно не на сотні тисяч
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:ось вам десятка тисяч.
Скілька з тих мобілізованих встигло приїхати не знаю, але цифри явно не на сотні тисяч

А якщо тих десятків не один, а два? Три? Пять? Тоді ваша математика починає сильно не сходитись...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Slon_Nosov написав:кто то надеется на обмен своими мыслями

Які цінні думки, з тих що потерли, вам здались корисними побути тут?
"Афганський маразм"? Виказав думку про якийсь клин біля Енергодару. На уточнююче питання, який саме він має на увазі, він образився і почав вішати ярлики.
Чи може ниття мухи про те, що влада йому не забезпечила комфортне життя під час війни, і одночасно не випустила за кордон??
Оце ви побачили цінне і варте залишитись?
Хай би мух розповів, яка від нього користь державі під час війни? Якщо не воює, то може донатить?? Чи може податків сплачує десятки тисяч? Це ж баласт і біомусор української землі. Йому всі повинні, а він ниє, як йому погано і жодної участі у обороні держави. Заробляє долари,як айтішник? Так він навіть не витрачає їх в Україні. Хоче вивезти за кордон, там житло купити і витрачати.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 15:54

  sashaqbl написав:
  sergey_sryvkin написав:ось вам десятка тисяч.
Скілька з тих мобілізованих встигло приїхати не знаю, але цифри явно не на сотні тисяч

А якщо тих десятків не один, а два? Три? Пять? Тоді ваша математика починає сильно не сходитись...

Так вони вже приїхали чи ні? Буде більше лізти - мабуть і здохне більше.
До того ж, на ці 10500 що з'їли свині має бути ще 15-30 тис скалічених
sergey_sryvkin
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