Додано: П'ят 28 жов, 2022 07:30

sergey_sryvkin написав: З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів

Ну давайте працювати з цифрами акуратно. Без паніки, але і без егегей. Місяць йде рашиська мобілізація. Мобілізували сотні тисяч. Десятки тисяч вже на фронті. Тобто ми маємо за місяць вбивати десятки тисяч. Нажаль так швидко не вийде. Та навіть і за півроку не зможемо перемолотити ці сотні тисяч. А через півроку вони щось да навчаться. Долярчик же зміг. І не тільки він.В цій ситуації мене радує один важливий момент. Наші бійці (хай навіть це специфічні військові спеціальності , або інструктори) тисячами проходять навчання на полігонах НАТО. Маю надію, що там навчання не як у рашистів (та і часто у нас): то інструктор в наряді, тому нема занять, то боєприпаси не привезли, то день народження у комбата і офіцери бухають. Тобто наші десятки тисяч вартують їх сотні тисяч не мотивованих, не навчених , переляканих. В артдуелях і окопній позиційній війні це не має значення, снаряду все одно кого вбивати. А от при штурмових діях питання навченості виходить на перше місце.До того ж, була інфа що у Британії вчили саме штурмові підрозділи.