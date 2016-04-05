Хіба влітку не з кожної праски волали, що "зима буде важкою", "можливі проблеми з опаленням, світлом" тощо Ось "пєтух" клюнув, дочекалися. На цій гілці ми обговорювали "хто як готується до зими" десь 10-12 серпня (серпня, Карл!), сонячні панелі, генератори і т.д. Але вимкнути всю країну - це дійсно mission impossible, як би там хтось не мріяв.
fler написав:Тому, якщо не скопититься від пневмонії, то є маса шансів померти природньо від якоїсь іншої хвороби - серцево-судинної, язви шлунку тощо просто через передоз алкоголю з переляку та стресів.
На жаль, не варто на це розраховувати. Процент втрат від всього цього, якщо й буде - то не такий значний, як би хотілося. Основна маса дійде до фронту і з часом навіть навчиться воювати.
sergey_sryvkin написав:З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів
Ну давайте працювати з цифрами акуратно. Без паніки, але і без егегей. Місяць йде рашиська мобілізація. Мобілізували сотні тисяч. Десятки тисяч вже на фронті. Тобто ми маємо за місяць вбивати десятки тисяч. Нажаль так швидко не вийде. Та навіть і за півроку не зможемо перемолотити ці сотні тисяч. А через півроку вони щось да навчаться. Долярчик же зміг. І не тільки він. В цій ситуації мене радує один важливий момент. Наші бійці (хай навіть це специфічні військові спеціальності , або інструктори) тисячами проходять навчання на полігонах НАТО. Маю надію, що там навчання не як у рашистів (та і часто у нас): то інструктор в наряді, тому нема занять, то боєприпаси не привезли, то день народження у комбата і офіцери бухають. Тобто наші десятки тисяч вартують їх сотні тисяч не мотивованих, не навчених , переляканих. В артдуелях і окопній позиційній війні це не має значення, снаряду все одно кого вбивати. А от при штурмових діях питання навченості виходить на перше місце. До того ж, була інфа що у Британії вчили саме штурмові підрозділи.
Ось що сказав голова СБУ: *Лікарям та комунальникам, які залишилися працювати на окупованих територіях, не грозить кримінальна відповідальність. Про це повідомив в. о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
«Лікарі і комунальники автоматично не підпадають під відповідальність, бо вони виконують свої функції: лікар має надавати допомогу, а комунальник — прибирати вулиці», — пояснив він.
Також, за словами Малюка, якщо людина вчиняла якісь дії «під дулом автомата» і у неї не було умислу, то вона не є суб'єктом вчинення злочину і в подальшому не буде притягнута до відповідальності.
І яку брехню несуть рашисти про колаборантів та фашистський режим. Сумно, що цю брехню смачно хавають рашолюди з інтернетом. Я вже не розумію: чого в них більше - тупості, брехливості чи просто натуральні покидьки?
sergey_sryvkin написав:З яким часом? Піхота живе хіба що пару тижнів
Ну давайте працювати з цифрами акуратно. Без паніки, але і без егегей. Місяць йде рашиська мобілізація. Мобілізували сотні тисяч. Десятки тисяч вже на фронті. Тобто ми маємо за місяць вбивати десятки тисяч.
Місяць іде, а приїжджають два тижні як. В день вбивають по 300-400 свинок. 350*30 = 10500 на місяць, ось вам десятка тисяч. Скілька з тих мобілізованих встигло приїхати не знаю, але цифри явно не на сотні тисяч
Slon_Nosov написав:кто то надеется на обмен своими мыслями
Які цінні думки, з тих що потерли, вам здались корисними побути тут? "Афганський маразм"? Виказав думку про якийсь клин біля Енергодару. На уточнююче питання, який саме він має на увазі, він образився і почав вішати ярлики. Чи може ниття мухи про те, що влада йому не забезпечила комфортне життя під час війни, і одночасно не випустила за кордон?? Оце ви побачили цінне і варте залишитись? Хай би мух розповів, яка від нього користь державі під час війни? Якщо не воює, то може донатить?? Чи може податків сплачує десятки тисяч? Це ж баласт і біомусор української землі. Йому всі повинні, а він ниє, як йому погано і жодної участі у обороні держави. Заробляє долари,як айтішник? Так він навіть не витрачає їх в Україні. Хоче вивезти за кордон, там житло купити і витрачати.