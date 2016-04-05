RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2531253225332534
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:40

Был на даче, под линией с ночёвкой, вчера днём было тихо, ночью начали вести беспокоящий обстрел по немногу градами и 120минами, сегодня днём обстреляли десятком града околицу села Приморское (у меня стёкла дрожали), был пожар тушили мчс...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7937
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:48

  sergey_sryvkin написав:шойгу заявив про завершення ЧМОбілізації на рф🤡

Вірим?🧐

На деякий час можуть призупинити. Треба ці 300к проковтнути.


Інформація така:
82 тисячі осіб нібито направлено на СВО.
218 тисяч кацапів «проходять підготовку на полігонах»
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8196
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:54

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Як у вас тут сонячно на гілці))
Та, в будь-якому випадку краще, щоб був позитив👍
А в нас тут відносна тиша...
Ну як тиша? - стріляємо, але дуже мало... і відповідь орків - теж аналогічна.

Ще готуємось до "активної фази" в найближчий місяць... а там далі(зі слів нашого командування) швидше за все буде "зимова сплячка")) - будуть арт-дуелі... але щоб хтось на когось нападав(чи ми, чи вони) йшли у настум - навряд.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
3
6
1
  #<1 ... 2531253225332534
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105888
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (705)
28.10.2022 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.