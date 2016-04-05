|
|
|
Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:40
Был на даче, под линией с ночёвкой, вчера днём было тихо, ночью начали вести беспокоящий обстрел по немногу градами и 120минами, сегодня днём обстреляли десятком града околицу села Приморское (у меня стёкла дрожали), был пожар тушили мчс...
Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:48
Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:54
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Як у вас тут сонячно на гілці))
Та, в будь-якому випадку краще, щоб був позитив👍
А в нас тут відносна тиша...
Ну як тиша? - стріляємо, але дуже мало... і відповідь орків - теж аналогічна.
Ще готуємось до "активної фази" в найближчий місяць... а там далі(зі слів нашого командування) швидше за все буде "зимова сплячка")) - будуть арт-дуелі... але щоб хтось на когось нападав(чи ми, чи вони) йшли у настум - навряд.
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|