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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:40
Был на даче, под линией с ночёвкой, вчера днём было тихо, ночью начали вести беспокоящий обстрел по немногу градами и 120минами, сегодня днём обстреляли десятком града околицу села Приморское (у меня стёкла дрожали), был пожар тушили мчс...
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edvardd
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:48
sergey_sryvkin написав:
шойгу заявив про завершення ЧМОбілізації на рф🤡
Вірим?🧐
На деякий час можуть призупинити. Треба ці 300к проковтнути.
Інформація така:
82 тисячі осіб нібито направлено на СВО.
218 тисяч кацапів «проходять підготовку на полігонах»
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:54
Як у вас тут сонячно на гілці))
Та, в будь-якому випадку краще, щоб був позитив👍
А в нас тут відносна тиша...
Ну як тиша? - стріляємо, але дуже мало... і відповідь орків - теж аналогічна.
Ще готуємось до "активної фази" в найближчий місяць... а там далі(зі слів нашого командування) швидше за все буде "зимова сплячка")) - будуть арт-дуелі... але щоб хтось на когось нападав(чи ми, чи вони) йшли у настум - навряд.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:24
edvardd написав:
Был на даче, под линией с ночёвкой, вчера днём было тихо, ночью начали вести беспокоящий обстрел по немногу градами и 120минами, сегодня днём обстреляли десятком града околицу села Приморское (у меня стёкла дрожали), был пожар тушили мчс...
спасибо, ценная инфо. Обычно-то пожары санстанция тушит, а у вас целые пожарные...
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:26
Investor_K написав: Успіх написав:
Як у вас тут сонячно на гілці))
Та, в будь-якому випадку краще, щоб був позитив👍
А в нас тут відносна тиша...
Ну як тиша? - стріляємо, але дуже мало... і відповідь орків - теж аналогічна.
Ще готуємось до "активної фази" в найближчий місяць... а там далі(зі слів нашого командування) швидше за все буде "зимова сплячка")) - будуть арт-дуелі... але щоб хтось на когось нападав(чи ми, чи вони) йшли у настум - навряд.
Тепер ворог про це ніколи не дізнається.
хуже всего то, что даже плюсик за это сообщение он не получит.....
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:31
Hotab написав: Slon_Nosov написав:
кто то надеется на обмен своими мыслями
Які цінні думки, з тих що потерли, вам здались корисними побути тут?
"Афганський маразм"? Виказав думку про якийсь клин біля Енергодару. На уточнююче питання, який саме він має на увазі, він образився і почав вішати ярлики.
Чи може ниття мухи про те, що влада йому не забезпечила комфортне життя під час війни, і одночасно не випустила за кордон??
Оце ви побачили цінне і варте залишитись?
Хай би мух розповів, яка від нього користь державі під час війни? Якщо не воює, то може донатить?? Чи може податків сплачує десятки тисяч? Це ж баласт і біомусор української землі. Йому всі повинні, а він ниє, як йому погано і жодної участі у обороні держави. Заробляє долари,як айтішник? Так він навіть не витрачає їх в Україні. Хоче вивезти за кордон, там житло купити і витрачати.
Нет смысла пытатся что то обяснять. Повсюду ж должно оставатся только одно мнение. Остальное моментально стиратся, блокироватся, арестовывать, штрафовать.
Востаннє редагувалось Negotive
в П'ят 28 жов, 2022 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:36
Hotab написав: Slon_Nosov написав:
кто то надеется на обмен своими мыслями
Які цінні думки, з тих що потерли, вам здались корисними побути тут?
"Афганський маразм"? Виказав думку про якийсь клин біля Енергодару. На уточнююче питання, який саме він має на увазі, він образився і почав вішати ярлики.
Чи може ниття мухи про те, що влада йому не забезпечила комфортне життя під час війни, і одночасно не випустила за кордон??
Оце ви побачили цінне і варте залишитись?
Хай би мух розповів, яка від нього користь державі під час війни? Якщо не воює, то може донатить?? Чи може податків сплачує десятки тисяч? Це ж баласт і біомусор української землі. Йому всі повинні, а він ниє, як йому погано і жодної участі у обороні держави. Заробляє долари,як айтішник? Так він навіть не витрачає їх в Україні. Хоче вивезти за кордон, там житло купити і витрачати.
Хоттаб, при всём к вам уважении, гугл-транслейт переведет грамотнее.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:45
juristkostya
к чему эти высеры?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:51
Успіх написав:
Як у вас тут сонячно на гілці))
Та, в будь-якому випадку краще, щоб був позитив👍
А в нас тут відносна тиша...
Ну як тиша? - стріляємо, але дуже мало... і відповідь орків - теж аналогічна.
Ще готуємось до "активної фази" в найближчий місяць... а там далі(зі слів нашого командування) швидше за все буде "зимова сплячка")) - будуть арт-дуелі... але щоб хтось на когось нападав(чи ми, чи вони) йшли у наступ - навряд.
ваше командування само не знає що буде через тиждень ( може тільки робити припущення), на початку вересня ти писав про оборону, а було навпаки
контр-наступ Харьків, а трохи пізніше і Херсонська область
на листопад/грудень очікую продовження "активної фази" (особливо в Херсонській області)
це не тому що не поділяю твоєї позиції стосовно "зимової сплячки",
а тому що не варто гаяти час (погода дозволяє, +18с, дощів по тижню не має) і давати чмобікам можливість для навчання
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:55
Hotab написав:
як у рашистів (та і часто у нас): то інструктор в наряді, тому нема занять, то боєприпаси не привезли, то день народження у комбата і офіцери бухають
.
Прям як в нового Голови НБУ на днюху.
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