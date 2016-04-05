Успіх написав:Як у вас тут сонячно на гілці)) Та, в будь-якому випадку краще, щоб був позитив👍 А в нас тут відносна тиша... Ну як тиша? - стріляємо, але дуже мало... і відповідь орків - теж аналогічна.
Ще готуємось до "активної фази" в найближчий місяць... а там далі(зі слів нашого командування) швидше за все буде "зимова сплячка")) - будуть арт-дуелі... але щоб хтось на когось нападав(чи ми, чи вони) йшли у наступ - навряд.
ваше командування само не знає що буде через тиждень ( може тільки робити припущення), на початку вересня ти писав про оборону, а було навпаки
контр-наступ Харьків, а трохи пізніше і Херсонська область
на листопад/грудень очікую продовження "активної фази" (особливо в Херсонській області)
це не тому що не поділяю твоєї позиції стосовно "зимової сплячки", а тому що не варто гаяти час (погода дозволяє, +18с, дощів по тижню не має) і давати чмобікам можливість для навчання
Це не "моя позиція" - якщо щось
Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ(в моєму напрямку) наші - чому? Чого чекають? Зараз же не час чекати?!(щоб чмобіки підтренерувались)
Успіх написав:Чого чекають? Зараз же не час чекати?!(щоб чмобіки підтренерувались)
маю припущення що десь поблизу від вас умовно великий населений пункт (тисяч на 4-5 населення), він має потужні укріплення (ХерУр, як кажуть військові люди) чекаємо щоб ще підвезли з 10 установок HIMARS (і достатньої кількості снарядів)
Американська сторона передасть ще більше боєприпасів для HIMARS та артилерії, озброєння і техніки.
У новому пакеті військової допомоги Україні від Штатів значаться:
боєприпаси для HIMARS; 500 снарядів високоточної керованої артилерії; системи дистанційного протитанкового мінування; легкі транспортери HMMWV; стрілецька зброя та боєприпаси.