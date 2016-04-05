RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2533253425352536>
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:30

  edvardd написав:
  Hotab написав:
  sergey_sryvkin написав:шойгу заявив про завершення ЧМОбілізації на рф🤡

Вірим?🧐

На деякий час можуть призупинити. Треба ці 300к проковтнути.


Інформація така:
82 тисячі осіб нібито направлено на СВО.
218 тисяч кацапів «проходять підготовку на полігонах»

500к...
вот вообще не факт.
Оценки очень разные. От 200к до 500.
juristkostya
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:37

А шо случилось?

В городе Димитров (московская обл) произошел мощный взрыв на подстанции возле местной АЗС. Предварительная причина - короткое замыкание. :roll:
https://t.me/dmitrov_detka/1960
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3334
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:37

Зрозуміти б незрозуміле!©

  prodigy написав:
  Успіх написав:Як у вас тут сонячно на гілці))
Та, в будь-якому випадку краще, щоб був позитив👍
А в нас тут відносна тиша...
Ну як тиша? - стріляємо, але дуже мало... і відповідь орків - теж аналогічна.

Ще готуємось до "активної фази" в найближчий місяць... а там далі(зі слів нашого командування) швидше за все буде "зимова сплячка")) - будуть арт-дуелі... але щоб хтось на когось нападав(чи ми, чи вони) йшли у наступ - навряд.


ваше командування само не знає що буде через тиждень ( може тільки робити припущення), на початку вересня ти писав про оборону, а було навпаки

контр-наступ Харьків, а трохи пізніше і Херсонська область

на листопад/грудень очікую продовження "активної фази" (особливо в Херсонській області)

це не тому що не поділяю твоєї позиції стосовно "зимової сплячки",
а тому що не варто гаяти час (погода дозволяє, +18с, дощів по тижню не має) і давати чмобікам можливість для навчання

Це не "моя позиція" - якщо щось ;)

Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ(в моєму напрямку) наші - чому? Чого чекають?
Зараз же не час чекати?!(щоб чмобіки підтренерувались)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4112
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
3
6
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Negotive & juristkostya
К чему претензии к Hotab ?

Hotab пишет по сути, хоть и зло, но у него есть для этого основания
За предупреждение ракетных ударов 10.10 ему вообще - отдельная благодарность

А вы хотите ныть ? так нойте, как вам плохо
Только тогда у меня к вам вопросы, вы вообще реальность осознаёте ?

По вам рашисты стреляют, а вы выдвигаете претензии к Hotab
А почему не к рашистам ?
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 28 жов, 2022 19:54, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7303
З нами з: 31.08.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Даже не знаю, как можно претензию перепутать с искренним желанием помочь....
juristkostya
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:47

  pesikot написав:За предупреждение ракетных ударов

О ракетных ударах

А то у вас смысл совсем другой получился
juristkostya
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Чого чекають?
Зараз же не час чекати?!(щоб чмобіки підтренерувались)


маю припущення що десь поблизу від вас умовно великий населений пункт (тисяч на 4-5 населення), він має потужні укріплення (ХерУр, як кажуть військові люди)
чекаємо щоб ще підвезли з 10 установок HIMARS (і достатньої кількості снарядів)


Американська сторона передасть ще більше боєприпасів для HIMARS та артилерії, озброєння і техніки.

У новому пакеті військової допомоги Україні від Штатів значаться:

боєприпаси для HIMARS;
500 снарядів високоточної керованої артилерії;
системи дистанційного протитанкового мінування;
легкі транспортери HMMWV;
стрілецька зброя та боєприпаси.

тиждень маєте перепочинку
prodigy
 
Повідомлень: 8624
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3067 раз.
Подякували: 3105 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:05

  juristkostya написав:
  pesikot написав:За предупреждение ракетных ударов

О ракетных ударах

А то у вас смысл совсем другой получился

Ты начал доколупыватся до фраз, значит ты показал, что ты - не прав
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7303
З нами з: 31.08.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:06

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:За предупреждение ракетных ударов

О ракетных ударах

А то у вас смысл совсем другой получился

Ты начал доколупыватся до фраз, значит ты показал, что ты - не прав

Ничуть
На самом деле, я хочу помочь вам столь же искренне, как Хоттабу.
juristkostya
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:09

  juristkostya написав:На самом деле, я хочу помочь вам столь же искренне, как Хоттабу.
хорошо хоть меня нет в этом списке. Помогите им пожалуйста.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14786
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2533253425352536>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469397
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5290)
28.10.2022 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.