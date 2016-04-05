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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2533253425352536
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:13

  Успіх написав:Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ
напишу своё имхо, потому что если дам ссылку на источник, сразу скажут ипсо. Мобиков призвали 607527 это Овердох®я теперь их надо вооружить. Сейчас снимают с консервации всё что ездит и стреляет. Вероятно Иран ещё чето подкинет. Самолеты летают один за другим.

Процесс не быстрый. По этой причине они даже мобилизацию притормозили. Потому что посчитали что до нового года хотя бы этих обеспечить.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 28 жов, 2022 20:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:13

  juristkostya написав:На самом деле, я хочу помочь вам столь же искренне, как Хоттабу.
Допоможи собі розуміти суть без привязки до форми..
А то
Суть - Хотаб попередив про можливі проблеми від ракетних ударів
Ти пять повідомлень пережовуєш хто/де правильно/чи ні - поставив кому...

По комі ти фахівець..
По суті - дебіл.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:15

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ
напишу своё имхо, потому что если дам ссылку на источник, сразу скажут ипсо. Мобиков призвали 607527 это Овердох®я теперь их надо вооружить. Сейчас снимают с консервации всё что ездит и стреляет. Вероятно Иран ещё чето подкинет. Самолеты летают один за другим.

Процесс не быстрый. По этой причине они даже мобилизацию притормозили. Потому что посчитали что до нового года хотя бы этих обеспечить.

Насколько я понял, Успих пишет, мол, наши почему-то не идут в наступление. А вы разъясняете, почему не идут русские.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:17

juristkostya за наших долярчику должно быть виднее. И это не для форумов вопрос.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:19

  vitaliian написав:juristkostya за наших долярчику должно быть виднее. И это не для форумов вопрос.

Должно....но не виднее :-)

Вот буквальная цитата:
"Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ(в моєму напрямку) наші - чому? Чого чекають?"
Речь явно о наших, не о русских
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:24

juristkostya кто то из руководства просил не обсуждать действия нашего генштаба, давно просили, ещё зимой или весной.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:27

  vitaliian написав:juristkostya кто то из руководства просил не обсуждать действия нашего генштаба, давно просили, ещё зимой или весной.

Та это и без "руководства" понятно, что чревато :-) но охотники за плюсиками не переводятся :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:28

Пришло время когда никто не пойдёт в наступ.
Пришло время спячки и иногда канонады с двух сторон.
ждёмс весны 23г.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:37

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya кто то из руководства просил не обсуждать действия нашего генштаба, давно просили, ещё зимой или весной.

Та это и без "руководства" понятно, что чревато :-) но охотники за плюсиками не переводятся :-)

Вроде на этой ветке плюсики не ставятся, по крайней мере я их не вижу.
vitaliian
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