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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2534253525362537
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:48

🤡Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Украина выводила в Херсонской области боевых комаров, зараженных вирусами, ВС РФ якобы обнаружили дронов с особыми емкостями, предназначенными для транспортировки этих комаров на расстояние.
https://t.me/yigal_levin/34238
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:13

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:22

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:О ракетных ударах

А то у вас смысл совсем другой получился

Ты начал доколупыватся до фраз, значит ты показал, что ты - не прав

Ничуть
На самом деле, я хочу помочь вам столь же искренне, как Хоттабу.

У нас новый святоша нарисовался.
Помочь хочет
Себе помоги, в первую очередь
Потом помогай другим
Это так, добрый совет

PS. А то я злой тоже. То электричества нет, то инета
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:25

  Hotab написав:
  pesikot написав:но ты продалжаешь разгонять зраду

Він не розганяє . Він просто як мала дитина, що побачить те і тягне до рота.
"Містер телеграм". Міг би перенести все, що є в телеграмі, якби сюди помістилось.
І свято вірить, що у нас же телеграма нема, це тільки йому пощастило.

Ай да Hotab. Ай да ... :lol:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ось що сказав голова СБУ:
*Лікарям та комунальникам, які залишилися працювати на окупованих територіях, не грозить кримінальна відповідальність. Про це повідомив в. о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
...

Полный текст этого интервью здесь - https://interfax.com.ua/news/interview/868357.html
В т.ч. и по сдаче Херсона.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ(в моєму напрямку) наші - чому? Чого чекають?

Да потому что, уже писал, голая ровная степь, хорошо просматриваемая, + 8 (восемь!) месяцев орки там не только водку пили, но и строили хорошо защищенные укрытия, закрытые капониры для тяжелого вооружения.

И что теперь, наша пехота должна идти на них в лоб, массово получая 200-х?

Нет уж, сперва нашим (и вам в том числе) надо раздолбать эти укрепленные точки, постоянно не давать подвозить боеприпасы, уничтожать склады и только после того, как у орков останутся только патроны, и то в ограниченном количестве, можно продвигаться вперед. Отрапортовать об очередном освобожденном селе, при этом безвозвратно потеряв сотни наших людей, это метод пуйла уйловича, но не наш.

И по освобождению Херсонщины
(в моєму напрямку)

Пока ГШ ЗСУ не подтвердил, но https://militaryland.net/news/invasion-day-246-summary/ уже написал (и показал на своей карте):
Ukrainian forces, namely the soldiers of 60th Infantry Brigade, entered Pyatykhatky settlement.

Гуглоперевод:
Украинские силы, а именно бойцы 60-й стрелковой бригады, вошли в населенный пункт Пятихатки.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:06

Мені аж незручно, скільки тут уваги до мене за моєї відсутності. Таке тільки долярчику подобається, а мене лякає.
По суті питання: я тільки "за" , коли мені вказують на орфографію. Я б хотів писати без помилок всіма трьома мовами, якими вважаю, що володію)). Якщо юристу-Кості не лінь, то хай би виправив.
(допускаю, що помилок стало більше.. зараз тимчасово якось російськомовне оточення навколо) .
Тихий, вас взагалі не зрозумів))
Що там ви сміялись?)
  ТИХИЙ написав:Ай да Hotab. Ай да ...


До війни повертаємось. Херсон перетворюють на непридатне для життя місто. Не боями. Мародерством. Все орки вивозять повністю. Комп'ютери, меблі, станки, обладнання. Жах. Нація ублюдків.
Цікаво, в Афганістані при виході так само мародерили?

  vitaliian написав:Мобиков призвали 607527

генерал СВР?)
Hotab
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