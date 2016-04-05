🤡Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Украина выводила в Херсонской области боевых комаров, зараженных вирусами, ВС РФ якобы обнаружили дронов с особыми емкостями, предназначенными для транспортировки этих комаров на расстояние. https://t.me/yigal_levin/34238
Він не розганяє . Він просто як мала дитина, що побачить те і тягне до рота. "Містер телеграм". Міг би перенести все, що є в телеграмі, якби сюди помістилось. І свято вірить, що у нас же телеграма нема, це тільки йому пощастило.
detroytred написав:Ось що сказав голова СБУ: *Лікарям та комунальникам, які залишилися працювати на окупованих територіях, не грозить кримінальна відповідальність. Про це повідомив в. о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. ...
Успіх написав:Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ(в моєму напрямку) наші - чому? Чого чекають?
Да потому что, уже писал, голая ровная степь, хорошо просматриваемая, + 8 (восемь!) месяцев орки там не только водку пили, но и строили хорошо защищенные укрытия, закрытые капониры для тяжелого вооружения.
И что теперь, наша пехота должна идти на них в лоб, массово получая 200-х?
Нет уж, сперва нашим (и вам в том числе) надо раздолбать эти укрепленные точки, постоянно не давать подвозить боеприпасы, уничтожать склады и только после того, как у орков останутся только патроны, и то в ограниченном количестве, можно продвигаться вперед. Отрапортовать об очередном освобожденном селе, при этом безвозвратно потеряв сотни наших людей, это метод пуйла уйловича, но не наш.
Мені аж незручно, скільки тут уваги до мене за моєї відсутності. Таке тільки долярчику подобається, а мене лякає. По суті питання: я тільки "за" , коли мені вказують на орфографію. Я б хотів писати без помилок всіма трьома мовами, якими вважаю, що володію)). Якщо юристу-Кості не лінь, то хай би виправив. (допускаю, що помилок стало більше.. зараз тимчасово якось російськомовне оточення навколо) . Тихий, вас взагалі не зрозумів)) Що там ви сміялись?)
ТИХИЙ написав:Ай да Hotab. Ай да ...
До війни повертаємось. Херсон перетворюють на непридатне для життя місто. Не боями. Мародерством. Все орки вивозять повністю. Комп'ютери, меблі, станки, обладнання. Жах. Нація ублюдків. Цікаво, в Афганістані при виході так само мародерили?
vitaliian написав:Мобиков призвали 607527
генерал СВР?)
Успіх написав:Ну, не хочете, щоб я тут хоч щось писав - то
то буду писати на фінансовій)))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 жов, 2022 22:24, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:на листопад/грудень очікую продовження "активної фази" (особливо в Херсонській області)
це не тому що не поділяю твоєї позиції стосовно "зимової сплячки", а тому що не варто гаяти час (погода дозволяє, +18с, дощів по тижню не має) і давати чмобікам можливість для навчання
Ситуация на николаевско-херсонском направлении тревожная, крайне. Продолжается накачка БТГ орков. Если пойдут, то понятно не прямиком на Николаев, там оркам ничего не светит. А вот как раз на уровне, где стоит Долярчик, может быть заруба.