вот смотрите, у вас есть телеграм, все мои посты только ОТТУДА (никаких других СМИ я не читаю, ТВ, Ютубы-Тиктоки не смотрю), зачем вам меня читать? Я вижу в этом противоречие, ничего нового от меня вы не узнаете. Какой-то бессмысленный мазохизм.
Hotab написав:зараз тимчасово якось російськомовне оточення навколо)
ваша мова настолько корява, даже азиров мог бы ей позавидовать. Примерно так же разговаривают менты в русскоязычных областях. Видно что их заставляют, но мовой они не владеют.
Я бы на вашем месте в общественных местах её не употреблял. То же самое, что взять скрипку и не умея на ней играть, нарочито делать это на людях.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 29 жов, 2022 06:25, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Пришло время когда никто не пойдёт в наступ. Пришло время спячки и иногда канонады с двух сторон. ждёмс весны 23г.
схоже на то, що Українського командування теж такі прогнози. вважають що армія насичена , великих доборів нема. наші збираються піднімати якість. багато на навчаннях за кордоном. артилеристів старших 55 завертають й навчання буде не 2 а 3 місяці. но прогнози й плани братьєв орків скоріше за все робить обдовбаний шаман
Игорь Алексеевич написав:Пришло время когда никто не пойдёт в наступ. Пришло время спячки и иногда канонады с двух сторон. ждёмс весны 23г.
схоже на то, що Українського командування теж такі прогнози. вважають що армія насичена , великих доборів нема. наші збираються піднімати якість. багато на навчаннях за кордоном. артилеристів старших 55 завертають й навчання буде не 2 а 3 місяці. но прогнози й плани братьєв орків скоріше за все робить обдовбаний шаман
Деякі знайомі армійці мають дивну надію на весняну ротацію (думають, що їх мобілізували на рік, як в АТО). Наївні.
vitaliian написав:зачем вам меня читать? Я вижу в этом противоречие, ничего нового от меня вы не узнаете. Какой-то бессмысленный мазохизм.
Тикати вас писком в вашу дурість - то насолода, а не мазохізм, так що і не чекайте. І на відміну від вас, я не обіцяв відправити вас в ЧС. Так що терпіть, а також подумайте, навіщо і далі , як мазозіст (чи вуаєрист?) , підглядаєте за мною.
vitaliian написав:ваша мова настолько корява
Наскільки корява? Суддя здатний здивувати нас всіх вмінням спілкуватись солов'їною гарніше? То може хай тоді засуне свій центральний орган мовного апарату собі в анали рузькой душі?
vitaliian написав:Я бы на вашем месте в общественных местах её не употреблял.
Помилок не робить той, хто не робить нічого. Вивчити ж будь-яку мову, не практикуючи її , не вдавалось ще нікому. Саме тому ви не здатні її вивчити і будете все життя бараном, якого будуть в Україні макати за цю нездатність.
vitaliian написав:То же самое, что взять скрипку и не умея на ней играть, нарочито делать это на людях.
Або виїхати на самокаті в ірпінський двір лише після того, як ідеально навчитись кататись на ньому по туалету. Щоб не дай бог ніхто не побачив, що у Вітальяна ніжки дрижать.
Banderlog написав:схоже на то, що Українського командування теж такі прогнози.
Дотримуюсь думки, що наступ (повзучий) буде продовжуватись. Посадка за посадкою, село за селом. Перелом і втеча відбудеться коли не Хаймарси і Ескалібури, а звичайна арта почне крити дамбу, міст і понтони.
Вчора чи позавчора в британській пресі буда інфо, що наші в Пятихатках. До цього це була навіть не сіра зона , а під орками. Тобто рух є.
Чекати проривів , як під Харковом, зараз не слід. Якими б не були чмобіки, але щільність оборони вони створили. І вже швидкі рейди проводити стало складніше.
Є ще один фактор, який, на мою думку, нам на користь. Враховуючи попередній досвід невдалих панічних відступів, зараз з правого берега максимально прибирають тилові служби, включаючи медицину , гб-ників, росгвардію. Ті, хто не здатний безпосередньо воювати. Але без цих служб "бойовикам" воювати буде набагато складніше. Та, навіть, хто буде протистояти підпіллю, ДРГ, інформаторам. Особливо це почне впливати на довготривалому плечі. Тому, можливо, наші і не поспішають, даючи накопитись проблемам у вермахту.
Щодо істерик Долярчика про листопад. Голі дерева створюють більше проблем з маскуванням тій армії, яка має перевагу у кількості військової техніки. Бо її треба десь ховати. За ким технічна перевага (все ще зберігається, принаймні кількісно) пояснювати нема потреби.
Сьогодні в Севастополі з 4-30 лунали гучні вибухи. "Кораблі ЧФ відбивали атаку БПЛА над Севастопольською бухтою". В акваторії бухти військові шукали підривні засоби та водоплаваючі беспілотники. У Казачій бухті теж гучно. Повітряну тривогу за весь час так і не вмикнули Кажуть, що бпла підірвали склад. Люди в шоці обговорюють в пабліках ситуацію.
Росія продовжує так звану "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях півдня України. За заявами рашистів, з Херсону вивезли 70 тисяч жителів. Ворог також забрав останки Потьомкіна. Це свідчить про підготовку відходу з міста.
Такими висновками поділилися в британській розвідці в традиційному звіті про війну в Україні.
"27 жовтня 2022 року призначений Росією "губернатор" окупованої Херсонської області України Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей вже покинули місто Херсон. 26 жовтня 2022 року Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття, князя Григорія Потьомкіна, з його могили в соборі Херсона на схід від Дніпра", — повідомили в британській розвідці.
вот смотрите, у вас есть телеграм, все мои посты только ОТТУДА (никаких других СМИ я не читаю, ТВ, Ютубы-Тиктоки не смотрю), зачем вам меня читать? Я вижу в этом противоречие, ничего нового от меня вы не узнаете. Какой-то бессмысленный мазохизм.
Hotab написав:зараз тимчасово якось російськомовне оточення навколо)
ваша мова настолько корява, даже азиров мог бы ей позавидовать. Примерно так же разговаривают менты в русскоязычных областях. Видно что их заставляют, но мовой они не владеют.
Я бы на вашем месте в общественных местах её не употреблял. То же самое, что взять скрипку и не умея на ней играть, нарочито делать это на людях.
Да абсолютно нормальна розмовна мова в Хотаба. Порівняння з азіровим та тощо є очевидним перебільшенням.
Було б щось накшалт "кровосісь" і т.д. -- форумчани вже давно самі дружньо посміхнулися та зауважили.
Орки жалуются местным, что воевать они не хотят, но отступать не могут, т.к. за ними (условная 2-я линия) стоят отмороженные в загранотрядах и стреляют без предупреждения на поражение в случае безприказного отступления. Мол подобных случаев уже хватает.
Может нашим стоит обратить внимание и на эту вторую линию? Обстрел и уничтожение их ускорит и побеги с первой.
💥В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота рф – в том числе фрегат и десантный корабль русские в таком шоке, что до сих пор не знают, как об этом доложить путину!