Додано: Суб 29 жов, 2022 07:13

vitaliian написав: зачем вам меня читать? Я вижу в этом противоречие, ничего нового от меня вы не узнаете. Какой-то бессмысленный мазохизм. зачем вам меня читать? Я вижу в этом противоречие, ничего нового от меня вы не узнаете. Какой-то бессмысленный мазохизм.

vitaliian написав: ваша мова настолько корява ваша мова настолько корява

vitaliian написав: Я бы на вашем месте в общественных местах её не употреблял. Я бы на вашем месте в общественных местах её не употреблял.

vitaliian написав: То же самое, что взять скрипку и не умея на ней играть, нарочито делать это на людях. То же самое, что взять скрипку и не умея на ней играть, нарочито делать это на людях.

Banderlog написав: схоже на то, що Українського командування теж такі прогнози. схоже на то, що Українського командування теж такі прогнози.

Тикати вас писком в вашу дурість - то насолода, а не мазохізм, так що і не чекайте. І на відміну від вас, я не обіцяв відправити вас в ЧС. Так що терпіть, а також подумайте, навіщо і далі , як мазозіст (чи вуаєрист?), підглядаєте за мною.Наскільки корява? Суддя здатний здивувати нас всіх вмінням спілкуватись солов'їною гарніше? То може хай тоді засуне свій центральний орган мовного апарату собі в анали рузькой душі?Помилок не робить той, хто не робить нічого. Вивчити ж будь-яку мову, не практикуючи її , не вдавалось ще нікому. Саме тому ви не здатні її вивчити і будете все життя бараном, якого будуть в Україні макати за цю нездатність.Або виїхати на самокаті в ірпінський двір лише після того, як ідеально навчитись кататись на ньому по туалету. Щоб не дай бог ніхто не побачив, що у Вітальяна ніжки дрижать.Дотримуюсь думки, що наступ (повзучий) буде продовжуватись. Посадка за посадкою, село за селом. Перелом і втеча відбудеться коли не Хаймарси і Ескалібури, а звичайна арта почне крити дамбу, міст і понтони.Вчора чи позавчора в британській пресі буда інфо, що наші в Пятихатках. До цього це була навіть не сіра зона , а під орками. Тобто рух є.Чекати проривів , як під Харковом, зараз не слід. Якими б не були чмобіки, але щільність оборони вони створили. І вже швидкі рейди проводити стало складніше.Є ще один фактор, який, на мою думку, нам на користь. Враховуючи попередній досвід невдалих панічних відступів, зараз з правого берега максимально прибирають тилові служби, включаючи медицину , гб-ників, росгвардію. Ті, хто не здатний безпосередньо воювати. Але без цих служб "бойовикам" воювати буде набагато складніше. Та, навіть, хто буде протистояти підпіллю, ДРГ, інформаторам. Особливо це почне впливати на довготривалому плечі. Тому, можливо, наші і не поспішають, даючи накопитись проблемам у вермахту.Щодо істерик Долярчика про листопад. Голі дерева створюють більше проблем з маскуванням тій армії, яка має перевагу у кількості військової техніки. Бо її треба десь ховати. За ким технічна перевага (все ще зберігається, принаймні кількісно) пояснювати нема потреби.