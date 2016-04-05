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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2537253825392540>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:23

Кацапи, шо з ̶х̶л̶є̶б̶а̶л̶о̶м̶ обличчям?

  fler написав:Сьогодні в Севастополі з 4-30 лунали гучні вибухи. "Кораблі ЧФ відбивали атаку БПЛА над Севастопольською бухтою". В акваторії бухти військові шукали підривні засоби та водоплаваючі беспілотники. У Казачій бухті теж гучно.
Повітряну тривогу за весь час так і не вмикнули :shock:
Кажуть, що бпла підірвали склад.
Люди в шоці обговорюють в пабліках ситуацію.


Upd. Злые языки говорят, что взорвались 4 военных корабля чф рф, в т.ч. фрегат и десантный корабль. Официально - потерь нет, конечно, пво все сбило.
Люди пишут, что после взрывов в Севастопольской бухте в подъездах нескольких домов в бухте Голландия вылетели стекла.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:40

  fler написав:Upd. Злые языки говорят, что взорвались 4 военных корабля чф рф, в т.ч. фрегат и десантный корабль.

Ждём ассиметричный ответ по Украине по принципу "куда попадём там и нацисты".
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:46

  prodigy написав:https://www.unian.ua/war/rotaciya-ta-vidpustki-u-zsu-rozpovili-yak-vidpochivayut-viyskovi-pid-chas-viyni-12027516.html

Одна третина - у відпустках: у ЗСУ розповіли, як відпочивають військові під час війни

В нашій батареї - більше 10% за 1 раз - НЕ відпускають!
Тобто, мінімум 90% всього нашого складу - є ЗАВЖДИ на місці!

Цікаво, чому там пишуть про "третину" відсутніх?
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:50

  alex_dvornichenko написав:
  fler написав:Upd. Злые языки говорят, что взорвались 4 военных корабля чф рф, в т.ч. фрегат и десантный корабль.

Ждём ассиметричный ответ по Украине по принципу "куда попадём там и нацисты".


Начебто "Адмірал Макаров" калібрами та і нічим іншим вже не вистрелить :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:08

  edvardd написав:💥В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота рф – в том числе фрегат и десантный корабль
русские в таком шоке, что до сих пор не знают, как об этом доложить путину!
У них рассказали что все беспилотники сбили :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:11

  fler написав:
Начебто "Адмірал Макаров" калібрами та і нічим іншим вже не вистрелить :mrgreen:
У них еще есть воздушные носители. Расслабляться рано.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:12

  Успіх написав:
Цікаво, чому там пишуть про "третину" відсутніх?
А ви хотіли щоб третину? :) Сам не розумієш що це не реально?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:16

  otg написав:
  Успіх написав:
Цікаво, чому там пишуть про "третину" відсутніх?
А ви хотіли щоб третину? :) Сам не розумієш що це не реально?

*Цікаво, чому там пишуть про "третину" відсутніх?*
Ключові слова були - "пишуть", "там".

І там багато в статті таких *чому пишуть?*
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:21

  otg написав:
  edvardd написав:💥В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота рф – в том числе фрегат и десантный корабль
русские в таком шоке, что до сих пор не знают, как об этом доложить путину!
У них рассказали что все беспилотники сбили :)

Якби безпілотники всі збили, і "потєрь нєт", то сенсу закривати бухту від чужих очей би не було. Але я поки що стримуюсь радіти. Скоріше за все щось пошкодили, а не втопили. Теж радість. Чекаємо додаткову інфо, щоб зрозуміти розмір цієї радості.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:46

  prodigy написав:Росія продовжує так звану "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях півдня України. За заявами рашистів, з Херсону вивезли 70 тисяч жителів. Ворог також забрав останки Потьомкіна. Це свідчить про підготовку відходу з міста.

Такими висновками поділилися в британській розвідці в традиційному звіті про війну в Україні.

"27 жовтня 2022 року призначений Росією "губернатор" окупованої Херсонської області України Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей вже покинули місто Херсон. 26 жовтня 2022 року Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття, князя Григорія Потьомкіна, з його могили в соборі Херсона на схід від Дніпра", — повідомили в британській розвідці.

а сколько всего в Херсоне населения оставалось пусть на 01.10.22? Много же выехало любым способом и к нам и в Крым до этой фазы войны? Рашики вообще же выпускали людей к нам с начала осени?
барабашов
 
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