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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2537253825392540
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:06

барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включаючи) 200+ т.
Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).
Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:14

Все хорошо, прекрасная маркиза...

  Hotab написав: Чекаємо додаткову інфо, щоб зрозуміти розмір цієї радості.


Етап 1. ПВО все сбило! Потерь нет.
Етап 2. Незначительно поврежден тральщик и поцарапан фрегат. Паники нет.
Етап 3. Фрегат тушат до сих пор :roll: Камеры в Севастополе отключают для общего доступа, будут доступны только спецслужбам.

ПС. Кацапы, поджав хвост, утешаются проблемами в энергетике Украины. СМИ всячески забалтывают тему - переключают внимание.
fler
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