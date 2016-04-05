барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включаючи) 200+ т.
Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).
Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:06
барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включаючи) 200+ т.
Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).
Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:14
Все хорошо, прекрасная маркиза...
Етап 1. ПВО все сбило! Потерь нет.
Етап 2. Незначительно поврежден тральщик и поцарапан фрегат. Паники нет.
Етап 3. Фрегат тушат до сих пор Камеры в Севастополе отключают для общего доступа, будут доступны только спецслужбам.
ПС. Кацапы, поджав хвост, утешаются проблемами в энергетике Украины. СМИ всячески забалтывают тему - переключают внимание.
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