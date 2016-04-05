барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включно) 200+ т.
Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).
Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:06
барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включно) 200+ т.
Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).
Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:14
Все хорошо, прекрасная маркиза...
Етап 1. ПВО все сбило! Потерь нет.
Етап 2. Незначительно поврежден тральщик и поцарапан фрегат. Паники нет.
Етап 3. Фрегат тушат до сих пор Камеры в Севастополе отключают для общего доступа, будут доступны только спецслужбам.
ПС. Кацапы, поджав хвост, утешаются проблемами в энергетике Украины. СМИ всячески забалтывают тему - переключают внимание.
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:25
❗️На тг каналах з'явилось повідомлення про знищення щонайменше трьох ворожих кораблів носіїв ракет "Калібр" в Севастопольський бухті.
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:28
Треба б пруфікі. (вітаха, таке слово норм в українській мові?)
Поки що схильний вірити, що тральщик (серйозно отримав) і новий флагман (пошкоджено) .
В будь-якому разі вважаю операцію вдалою.Рашиський флот нахлобучили (вітаха, а зараз? )
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:31
Если не будет мощного ПВО то при заходе наших ТУшки 22е с дебилами-смертниками за штурвалом могут сделать последний аккорд как в Грозном
А если и будет ПВО то хорошая гаубица(не Д20-30, может у них и с подлинней стволом что то есть) и с 30км подолбать город сможет
Вопрос только в наших возможностях уложить их логистику и матчасть в чернозём
Додано: Суб 29 жов, 2022 12:39
Якщо ми вже починаємо розмовляти про ситуацію, коли правобережжя звільнено, і починаються "качєлі" через Дніпро, то перебування в місті більш вигідне, аніж в степу (хоча на лівобережжі теж є трохи соснових вічнозелених лісів, літав багато там, там наші приховані позиції ППО були, зараз там орки хазяйнують).
В місті можна використовувати промку (що зараз і роблять орки). Тобто за умовної лінії фронту по р.Дніпро, ми зможемо відносно безпечно стояти максимально до річки, а вони будуть вимушені подалі. Тобто сіра зона йтиме по лівому березі. Принаймні в районі Херсону, де річка прострілюється навіть з СВД. Там де водосховища, або великі очеретові зарослі на кілометри, там різні варіанти.
Щодо ППО, то звичайно ж що воно рухається за військами в бойових порядках (це про бригадне ППО сухопутних військ) , а пізніше підтягується і ППО повітряних сил, яке закриває район.
Тобто я до того, що повторити ситуацію в Маріку оркам не вийде. В Маріку бомбери залізли на 6+км і сипали бомби, бо Марік в глибокому їхньому тилу був. Наші ППО не діставали вже туди. А ті ППО, що були в місті , давно були випиляні. В оточеному і стиснутому місті це не складно зробити поступово одне за одним.
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