Додано: Суб 29 жов, 2022 12:39

барабашов написав: Hotab написав: барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включаючи) 200+ т.

Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).

Я думаю до 30-50 т. в Херсоні. , виїхало в Україну (і кудись далі включаючи) 200+ т.Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.

Если не будет мощного ПВО то при заходе наших ТУшки 22е с дебилами-смертниками за штурвалом могут сделать последний аккорд как в Грозном

А если и будет ПВО то хорошая гаубица(не Д20-30, может у них и с подлинней стволом что то есть) и с 30км подолбать город сможет

Вопрос только в наших возможностях уложить их логистику и матчасть в чернозём Если не будет мощного ПВО то при заходе наших ТУшки 22е с дебилами-смертниками за штурвалом могут сделать последний аккорд как в ГрозномА если и будет ПВО то хорошая гаубица(не Д20-30, может у них и с подлинней стволом что то есть) и с 30км подолбать город сможетВопрос только в наших возможностях уложить их логистику и матчасть в чернозём

Якщо ми вже починаємо розмовляти про ситуацію, коли правобережжя звільнено, і починаються "качєлі" через Дніпро, то перебування в місті більш вигідне, аніж в степу (хоча на лівобережжі теж є трохи соснових вічнозелених лісів, літав багато там, там наші приховані позиції ППО були, зараз там орки хазяйнують).В місті можна використовувати промку (що зараз і роблять орки). Тобто за умовної лінії фронту по р.Дніпро, ми зможемо відносно безпечно стояти максимально до річки, а вони будуть вимушені подалі. Тобто сіра зона йтиме по лівому березі. Принаймні в районі Херсону, де річка прострілюється навіть з СВД. Там де водосховища, або великі очеретові зарослі на кілометри, там різні варіанти.Щодо ППО, то звичайно ж що воно рухається за військами в бойових порядках (це про бригадне ППО сухопутних військ) , а пізніше підтягується і ППО повітряних сил, яке закриває район.Тобто я до того, що повторити ситуацію в Маріку оркам не вийде. В Маріку бомбери залізли на 6+км і сипали бомби, бо Марік в глибокому їхньому тилу був. Наші ППО не діставали вже туди. А ті ППО, що були в місті , давно були випиляні. В оточеному і стиснутому місті це не складно зробити поступово одне за одним.