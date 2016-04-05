RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2537253825392540
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:06

барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включно) 200+ т.
Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).
Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8210
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:14

Все хорошо, прекрасная маркиза...

  Hotab написав: Чекаємо додаткову інфо, щоб зрозуміти розмір цієї радості.


Етап 1. ПВО все сбило! Потерь нет.
Етап 2. Незначительно поврежден тральщик и поцарапан фрегат. Паники нет.
Етап 3. Фрегат тушат до сих пор :roll: Камеры в Севастополе отключают для общего доступа, будут доступны только спецслужбам.

ПС. Кацапы, поджав хвост, утешаются проблемами в энергетике Украины. СМИ всячески забалтывают тему - переключают внимание.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:25

❗️На тг каналах з'явилось повідомлення про знищення щонайменше трьох ворожих кораблів носіїв ракет "Калібр" в Севастопольський бухті.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7941
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:28

  edvardd написав:❗️На тг каналах з'явилось повідомлення про знищення щонайменше трьох ворожих кораблів носіїв ракет "Калібр" в Севастопольський бухті.

Треба б пруфікі. (вітаха, таке слово норм в українській мові?)

Поки що схильний вірити, що тральщик (серйозно отримав) і новий флагман (пошкоджено) .
В будь-якому разі вважаю операцію вдалою.Рашиський флот нахлобучили (вітаха, а зараз? :lol: )
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8210
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:31

  Hotab написав:барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включаючи) 200+ т.
Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).
Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.

Если не будет мощного ПВО то при заходе наших ТУшки 22е с дебилами-смертниками за штурвалом могут сделать последний аккорд как в Грозном
А если и будет ПВО то хорошая гаубица(не Д20-30, может у них и с подлинней стволом что то есть) и с 30км подолбать город сможет
Вопрос только в наших возможностях уложить их логистику и матчасть в чернозём
барабашов
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:39

  барабашов написав:
  Hotab написав:барабашов , виїхало в Україну (і кудись далі включаючи) 200+ т.
Хтось ще виїхав в мордор. Дехто поїхав в область (в окуповану її частину, бо там батьківщина і там батьки.. як у будь-якому обласному місті з понаєхами).
Я думаю до 30-50 т. в Херсоні.

Если не будет мощного ПВО то при заходе наших ТУшки 22е с дебилами-смертниками за штурвалом могут сделать последний аккорд как в Грозном
А если и будет ПВО то хорошая гаубица(не Д20-30, может у них и с подлинней стволом что то есть) и с 30км подолбать город сможет
Вопрос только в наших возможностях уложить их логистику и матчасть в чернозём


Якщо ми вже починаємо розмовляти про ситуацію, коли правобережжя звільнено, і починаються "качєлі" через Дніпро, то перебування в місті більш вигідне, аніж в степу (хоча на лівобережжі теж є трохи соснових вічнозелених лісів, літав багато там, там наші приховані позиції ППО були, зараз там орки хазяйнують).

В місті можна використовувати промку (що зараз і роблять орки). Тобто за умовної лінії фронту по р.Дніпро, ми зможемо відносно безпечно стояти максимально до річки, а вони будуть вимушені подалі. Тобто сіра зона йтиме по лівому березі. Принаймні в районі Херсону, де річка прострілюється навіть з СВД. Там де водосховища, або великі очеретові зарослі на кілометри, там різні варіанти.
Щодо ППО, то звичайно ж що воно рухається за військами в бойових порядках (це про бригадне ППО сухопутних військ) , а пізніше підтягується і ППО повітряних сил, яке закриває район.

Тобто я до того, що повторити ситуацію в Маріку оркам не вийде. В Маріку бомбери залізли на 6+км і сипали бомби, бо Марік в глибокому їхньому тилу був. Наші ППО не діставали вже туди. А ті ППО, що були в місті , давно були випиляні. В оточеному і стиснутому місті це не складно зробити поступово одне за одним.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8210
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Рашиський флот нахлобучили (вітаха, а зараз? )

Треба писати: жовто-блакитний качур черговий раз потоптав трикольорову кривеньку качечку, і випадково вирвав чотири махові пір'їни. Українська мова дуже лагідна...
lapay
 
Повідомлень: 13268
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1202 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:махові пір'їни.

піхові. :oops:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8210
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:27

Бумеранг чи карма? Може просто Flashмоб ?))

  fler написав:28 октября в городе Димитров (московская обл) произошел мощный взрыв на подстанции возле местной АЗС. Предварительная причина - короткое замыкание. :roll:
https://t.me/dmitrov_detka/1960


А сьогодні пожежа на електропідстанції у Нижньому Новгороді. Без світла понад 300 будинків.

ПС. Починалося з Белгорода.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:39

  edvardd написав:❗️На тг каналах з'явилось повідомлення про знищення щонайменше трьох ворожих кораблів носіїв ракет "Калібр" в Севастопольський бухті.

Які саме?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11086
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2537253825392540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105922
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (15)
29.10.2022 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.