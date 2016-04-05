В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, в атаке на Севастополь были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
Видимо там все серьезнее и не только тральщик в др. топике:
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.
Если б они все беспилотники уничтожили, как пишут, фюрер не нервничал бы так сильно.
В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, в атаке на Севастополь были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
Видимо там все серьезнее и не только тральщик в др. топике:
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.
Если б они все беспилотники уничтожили, как пишут, фюрер не нервничал бы так сильно.
интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.
edvardd написав:💥В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота рф – в том числе фрегат и десантный корабль русские в таком шоке, что до сих пор не знают, как об этом доложить путину!
Shaman написав:еспорт продовжується весь рік. вивезли минулорічні залишки й звільнили місце для врожаю цього року - це добре. може інші країни готові вже Раші дати по шапці за піратство в міжнародних водах? дивимось далі
Ну во первых часть урожая была украдена и уничтожена, вывозить меньше. Во вторых экспорт не прекращался через Европу. В третьих, образовавшимся окном поспешили воспользоваться большинство, не до жиру - в течении года ждать цену.