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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25392540254125422543>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

    В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, в атаке на Севастополь были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
Видимо там все серьезнее и не только тральщик в др. топике:
    Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.
Если б они все беспилотники уничтожили, как пишут, фюрер не нервничал бы так сильно. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:18

  otg написав:
    В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Об этом сообщило Минобороны России. По данным ведомства, в атаке на Севастополь были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
Видимо там все серьезнее и не только тральщик в др. топике:
    Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.
Если б они все беспилотники уничтожили, как пишут, фюрер не нервничал бы так сильно. :)

интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:21

  juristkostya написав: А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.

Чуйка подсказывает, всё что хотели вывезли, не зря курс бакса так сильно припал.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:32

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав: А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.

Чуйка подсказывает, всё что хотели вывезли, не зря курс бакса так сильно припал.

еспорт продовжується весь рік. вивезли минулорічні залишки й звільнили місце для врожаю цього року - це добре.

може інші країни готові вже Раші дати по шапці за піратство в міжнародних водах?

дивимось далі
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ведите с нами переговоры, или не будет света!" России как воздух нужно перемирие

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:36

  edvardd написав:💥В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота рф – в том числе фрегат и десантный корабль
русские в таком шоке, что до сих пор не знают, как об этом доложить путину!


реакция на события
https://www.unian.ua/world/sevastopol-v ... 28017.html


https://www.unian.ua/war/ataka-na-korab ... 27957.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:43

  Shaman написав:еспорт продовжується весь рік. вивезли минулорічні залишки й звільнили місце для врожаю цього року - це добре.
може інші країни готові вже Раші дати по шапці за піратство в міжнародних водах?
дивимось далі

Ну во первых часть урожая была украдена и уничтожена, вывозить меньше. Во вторых экспорт не прекращался через Европу. В третьих, образовавшимся окном поспешили воспользоваться большинство, не до жиру - в течении года ждать цену.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:43

За последнюю неделю - первое, что заставило улыбнуться...:
https://t.me/censor_net/18933
Видео смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО :!:
Концовка прямой речи:
– Еврей?
– Нет.
– Жаль, потому что я еврей, еще и фашист, представляешь?
– Кто фашист?
- Я!
- Не издевайтесь пожалуйста!
- Еб*ло завали.

Для кацапов это необходимо подавать в немецком переводе.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 29 жов, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:44

  alex_dvornichenko написав:
  juristkostya написав: А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.

Чуйка подсказывает, всё что хотели вывезли, не зря курс бакса так сильно припал.
такого не бывает, чтобы всё вывезли, и больше не надо. В июле собирают пшеницу, в сентябре подсолнечник, сейчас кукурузу, и так по кругу.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:58

  juristkostya написав:интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.
Ночью надо было. На кадрах, видимо, растреляли с вертолета один беспилотник.
otg
 
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