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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2540254125422543>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:01

  Schmit написав:

Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял. :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:04

  otg написав:
  juristkostya написав:интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.
Ночью надо было. На кадрах, видимо, растреляли с вертолета один беспилотник.

Расстреливали бпла, с вертолёта - с камерой видео которое снимало и сейчас в доступе.
Но не БПЛА с исполнительным органом.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=O0glD242Znw

Красивое.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:29

  prodigy написав:Росія продовжує так звану "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях півдня України. За заявами рашистів, з Херсону вивезли 70 тисяч жителів. Ворог також забрав останки Потьомкіна. Це свідчить про підготовку відходу з міста.

Такими висновками поділилися в британській розвідці в традиційному звіті про війну в Україні.

"27 жовтня 2022 року призначений Росією "губернатор" окупованої Херсонської області України Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей вже покинули місто Херсон. 26 жовтня 2022 року Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття, князя Григорія Потьомкіна, з його могили в соборі Херсона на схід від Дніпра", — повідомили в британській розвідці.

Було би добре ще скрєпну Катю обміняти на полонених
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:33

  flyman написав:
  prodigy написав:Росія продовжує так звану "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях півдня України. За заявами рашистів, з Херсону вивезли 70 тисяч жителів. Ворог також забрав останки Потьомкіна. Це свідчить про підготовку відходу з міста.

Такими висновками поділилися в британській розвідці в традиційному звіті про війну в Україні.

"27 жовтня 2022 року призначений Росією "губернатор" окупованої Херсонської області України Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей вже покинули місто Херсон. 26 жовтня 2022 року Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття, князя Григорія Потьомкіна, з його могили в соборі Херсона на схід від Дніпра", — повідомили в британській розвідці.

Було би добре ще скрєпну Катю обміняти на полонених

эт никак нельзя. Во вселенной продиджи она формирует "наследие ЮНЕСКО" в Одессе.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:48

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:Росія продовжує так звану "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях півдня України. За заявами рашистів, з Херсону вивезли 70 тисяч жителів. Ворог також забрав останки Потьомкіна. Це свідчить про підготовку відходу з міста.

Такими висновками поділилися в британській розвідці в традиційному звіті про війну в Україні.

"27 жовтня 2022 року призначений Росією "губернатор" окупованої Херсонської області України Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей вже покинули місто Херсон. 26 жовтня 2022 року Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття, князя Григорія Потьомкіна, з його могили в соборі Херсона на схід від Дніпра", — повідомили в британській розвідці.

Було би добре ще скрєпну Катю обміняти на полонених

эт никак нельзя. Во вселенной продиджи она формирует "наследие ЮНЕСКО" в Одессе.

Россияне даже мертвым не дают покоя
Рашисты в Чернигове стреляли по району захоронения АТО-ников на нашем кладбище

Вывезти останки кого либо куда-то, через сотни лет, после захоронения - это самое днище любой морали и любой религии

Но flyman & juristkostya скачут на костях
Им смешно, они прикалываются
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:54

Риторический вопрос: А гроші де?

................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:57

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:

Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял. :cry:

Вся влада в ОП, звідти і ноги ростуть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:01

  Kudrjavuy написав:Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял. :cry:
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:02

  BIGor написав:Вся влада в ОП, звідти і ноги ростуть.

Перечень вопросов выходит далеко за рамки ОП. :wink:
В Николаеве, это Генералу Марченко удалось сломать ... - за что его позже сделали ... .
  otg написав:
  Kudrjavuy написав:Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял. :cry:
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.

Реччччь как раз не об этом, а это есть результативная производная. :twisted:
И кто за этим стоит?
"Стоимость Гиркина" - :?:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 29 жов, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 2540254125422543>
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