RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2540254125422543
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:05

  otg написав:Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.

Абсолютная глупость - они сковали и задержали на долгое время львиную часть группировки вторгшейся в Украину. Если бы не было такой упорной обороны там, судьба Мариуполя ждала бы Запорожье или Николаев.
Они выиграли самое важное - время !
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 862
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:14

  otg написав:
  Kudrjavuy написав:Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял. :cry:
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.

не треба ганьбити те, що вони зробили.

щось у рашкованів взагалі інший підхід до оборони - "еле с.бались, слава те Господи".

з їх боку нічого схожего на Маріуполь не було й не буде
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:22

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya за наших долярчику должно быть виднее. И это не для форумов вопрос.

Должно....но не виднее :-)

Вот буквальная цитата:
"Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ(в моєму напрямку) наші - чому? Чого чекають?"
Речь явно о наших, не о русских

может пора заканчивать шоу "тупой и еще тупее"???
девочки воспользуйтесь ЛС!!!
Прохожий
 
Повідомлень: 12853
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2540254125422543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105928
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1373)
29.10.2022 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.