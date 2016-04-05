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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:05
otg написав:
Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.
Абсолютная глупость - они сковали и задержали на долгое время львиную часть группировки вторгшейся в Украину. Если бы не было такой упорной обороны там, судьба Мариуполя ждала бы Запорожье или Николаев.
Они выиграли самое важное - время !
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:14
otg написав: Kudrjavuy написав:
Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял.
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.
не треба ганьбити те, що вони зробили.
щось у рашкованів взагалі інший підхід до оборони - "еле с.бались, слава те Господи".
з їх боку нічого схожего на Маріуполь не було й не буде
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 29 жов, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:22
juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
за наших долярчику должно быть виднее. И это не для форумов вопрос.
Должно....но не виднее
Вот буквальная цитата:
"Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ(в моєму напрямку) наші - чому? Чого чекають?"
Речь явно о наших, не о русских
может пора заканчивать шоу "тупой и еще тупее"???
девочки воспользуйтесь ЛС!!!
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