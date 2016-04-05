|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:05
otg написав:
Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.
Абсолютная глупость - они сковали и задержали на долгое время львиную часть группировки вторгшейся в Украину. Если бы не было такой упорной обороны там, судьба Мариуполя ждала бы Запорожье или Николаев.
Они выиграли самое важное - время !
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 866
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:14
otg написав: Kudrjavuy написав:
Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял.
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.
не треба ганьбити те, що вони зробили.
щось у рашкованів взагалі інший підхід до оборони - "еле с.бались, слава те Господи".
з їх боку нічого схожего на Маріуполь не було й не буде
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 29 жов, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2529
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:22
juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
за наших долярчику должно быть виднее. И это не для форумов вопрос.
Должно....но не виднее
Вот буквальная цитата:
"Але, на моменті - ЧОМУСЬ НЕ йдуть у наступ(в моєму напрямку) наші - чому? Чого чекають?"
Речь явно о наших, не о русских
может пора заканчивать шоу "тупой и еще тупее"???
девочки воспользуйтесь ЛС!!!
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12854
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:35
BIGor написав:
Вся влада в ОП, звідти і ноги ростуть.
А, вообще и для остальных...
От Люси, когда она ещё в девках ходила:
Она(Люся), даже не представляет, что в рамках Союза такому объёму "актёрского мастерства" обучали ... в бывших казармах Абвера(Бульбандии).
Быть в центре внимания, и исчезать с глаз... .
Быть со всеми народностями Союза своим.
Правда случались и инциденты описанные данным персонажем.
Не стоит недооценивать противника - ой, не стоит.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10196
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 744 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:48
Успіх написав: Shaman написав:
для мене цікава більша інфа про загальні витрати бюджету на оборону та на зп
Ну, раз так - то знайте, що на моїй відпустці ЗЕКОНОМИЛИ кошти бюджету!
Приблизно 27К врізали премії за 10днів(+2на дорогу) ОФІЦІЙНОЇ(за сімейними обставинами) відпустки!
Наступного разу поїду неофіційно)) - бо в нас так і їхали - половину хлопців офіційно, а половину - ні.
(але ми собі самі таке вирішили/прийняли в середині батареї, що хто їде НЕ офіційно у відпустку, той кидає в "загальний котел" 10К - які потім йдуть на ремонти наших автівок і деякі інші загальні речі для всієї батареї...)
Переніс сюди.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11089
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:54
Ukrainian
навіщо???
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2529
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:55
alex_dvornichenko написав:
Абсолютная глупость - они сковали и задержали на долгое время львиную часть группировки вторгшейся в Украину. Если бы не было такой упорной обороны там, судьба Мариуполя ждала бы Запорожье или Николаев.
Они выиграли самое важное - время !
Лично мое мнение, ничего с Запорожьем и Николаевым не было б. Они брали легко то где мы не были готовы. Где уперлись, там и не прошли. Было б еще немного тикток-войск с ДНР-цами это ни чего б не решило ни по Запорожью, ни по Николаеву, однако боеспособные подразделения Азова давали б серьезный бой на др. участках, в т.ч. в том же Запорожье или Николаеве. Азов не так мнгого войск сковывал. Их выкуривали в осн тяжелыми бомбами и снарядами. Погибло кучу людей, большое кол-во в плен взяли. Ради чкго? Ради Несколько тыщ ДНР-вцев и спецназа РФ?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3193
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:56
Shaman написав:Ukrainian
навіщо???
Бо на валютній гілці то оффтоп. А тут ближче до теми.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11089
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:57
Ukrainian написав: Shaman написав:Ukrainian
навіщо???
Бо на валютній гілці то оффтоп. А тут ближче до теми.
на валютній гілці його вже закрили. навіщо тут розганяти?
форумчани одні й ті ж
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2529
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:57
pesikot написав:
Им смешно, они прикалываются
Вообще-то, я написал весьма неприятную правду. Х.З. где там можно усмотреть "прикалываются"...
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 5028
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|105930
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|469534
|
|
|1
|4117
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|