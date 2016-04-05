otg написав:

alex_dvornichenko написав: Абсолютная глупость - они сковали и задержали на долгое время львиную часть группировки вторгшейся в Украину. Если бы не было такой упорной обороны там, судьба Мариуполя ждала бы Запорожье или Николаев.

Они выиграли самое важное - время ! Абсолютная глупость - они сковали и задержали на долгое время львиную часть группировки вторгшейся в Украину. Если бы не было такой упорной обороны там, судьба Мариуполя ждала бы Запорожье или Николаев.Они выиграли самое важное - время !

Лично мое мнение, ничего с Запорожьем и Николаевым не было б. Они брали легко то где мы не были готовы. Где уперлись, там и не прошли. Было б еще немного тикток-войск с ДНР-цами это ни чего б не решило ни по Запорожью, ни по Николаеву, однако боеспособные подразделения Азова давали б серьезный бой на др. участках, в т.ч. в том же Запорожье или Николаеве. Азов не так мнгого войск сковывал. Их выкуривали в осн тяжелыми бомбами и снарядами. Погибло кучу людей, большое кол-во в плен взяли. Ради чкго? Ради Несколько тыщ ДНР-вцев и спецназа РФ?