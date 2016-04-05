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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:02
Shaman написав: otg написав: Kudrjavuy написав:
Эти вопросы, и ещё более ставят ВСЕ, кто после ... - от сумчан я выставлял.
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.
не треба ганьбити те, що вони зробили.
оборона "Азовстали", безусловно, героическая.
Но если рассуждать без эмоций - отвести их в Запорожье и объединить с другими частями было бы, скорее всего, более эффективно. Позора в грамотном использовании войск точно нет.
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juristkostya
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:06
juristkostya написав: Shaman написав: otg написав:
Человек совершенно далек. Херсон сдали потому что вариантов было два -погибнуть против превосходящего противника или остаться живым. Мариуполь -то что кортовцев вывели правильно сделали. Всех остальных так же надо было выводить. Есть инфа что Азов сам вызвался, до конца, оборонять город. Хотя, тоже, надо было уходить пока это возможно было. Ни каких особых задач они там не решили, просидев столько в окружении.
не треба ганьбити те, що вони зробили.
оборона "Азовстали", безусловно, героическая.
Но если рассуждать без эмоций - отвести их в Запорожье и объединить с другими частями было бы, скорее всего, более эффективно. Позора в грамотном использовании войск точно нет.
не маю профільного досвіду, тому не скажу
нехай військові коментують - але це після війни
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Shaman
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:14
otg написав: alex_dvornichenko написав:
Абсолютная глупость - они сковали и задержали на долгое время львиную часть группировки вторгшейся в Украину. Если бы не было такой упорной обороны там, судьба Мариуполя ждала бы Запорожье или Николаев.
Они выиграли самое важное - время !
Лично мое мнение, ничего с Запорожьем и Николаевым не было б. Они брали легко то где мы не были готовы. Где уперлись, там и не прошли. Было б еще немного тикток-войск с ДНР-цами это ни чего б не решило ни по Запорожью, ни по Николаеву, однако боеспособные подразделения Азова давали б серьезный бой на др. участках, в т.ч. в том же Запорожье или Николаеве. Азов не так мнгого войск сковывал. Их выкуривали в осн тяжелыми бомбами и снарядами. Погибло кучу людей, большое кол-во в плен взяли. Ради чкго? Ради Несколько тыщ ДНР-вцев и спецназа РФ?
"диванные эксперты" то конечно сильно, но
ваша проблема в том что вы не видите ситуацию в целом
Генштабу видней и по большому счету пока все идет правильно
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:18
Спочатку про свіжі новини:
- пишуть, що флагман чф "Адмірал Макаров" потонув
Після ранкової стадії «отріцанія», після денної стадії «сумнівів», коли на доданок макнули по самі вуха у лайно відеодоказами, настало «прозрєніє» і «удівлєніє», а ранкові вигуки «пво все збило, хохли, смокчіть!» змінилися на післяобідні «тьху, хохли нас знову **бали!». (Вибачте за мою французьку).
- В 21 веке немыслимо позволить противнику атаковать наш флот на внутреннем рейде главной базы. Где ПВО, где ОВР?
- Это что за покатушки на внутреннем рейде с видеозаписями и расстрелы этих «гонок» пулеметом с вертушек? Стыдоба трындец…
А військовий аеродром у Саках? А Кримський міст 8 жовтня? Життя нічого не навчило...
Востаннє редагувалось fler
в Суб 29 жов, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:25
fler написав:
Спочатку про свіжі новини
На суше добавилось третье горячее направление:
- Угледар.
Бахмут(Артёмовск) - Авдеевка - Угледар.
Орки сутки палят ... - вероятно накопление вооружения и персонала перешло в действие.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:28
otg написав: alex_dvornichenko написав:
Абсолютная глупость - они сковали и задержали на долгое время львиную часть группировки вторгшейся в Украину. Если бы не было такой упорной обороны там, судьба Мариуполя ждала бы Запорожье или Николаев.
Они выиграли самое важное - время !
Лично мое мнение, ничего с Запорожьем и Николаевым не было б. Они брали легко то где мы не были готовы. Где уперлись, там и не прошли. Было б еще немного тикток-войск с ДНР-цами это ни чего б не решило ни по Запорожью, ни по Николаеву, однако боеспособные подразделения Азова давали б серьезный бой на др. участках, в т.ч. в том же Запорожье или Николаеве. Азов не так мнгого войск сковывал. Их выкуривали в осн тяжелыми бомбами и снарядами. Погибло кучу людей, большое кол-во в плен взяли. Ради чкго? Ради Несколько тыщ ДНР-вцев и спецназа РФ?
Гениально. А может стоит предположить, что как раз благодаря этому времени и успели подготовить оборонительные рубежи ЗП и Нико ? Откуда такая 100% уверенность, что оборона Мариуполя чья то неоправданная прихоть ? А я вот уверен, что если бы Мариуполь не сковал силы, то отбить Николаев было бы нереально.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:30
fler написав:
Спочатку про свіжі новини:1) пишуть, що флагман чф "Адмірал Макаров" потонув
2) пишуть, що потопили також генерала Лапіна, колишнього командувача військами Сходу. Його тіло дістали сьогодні з москва-ріки.
Після ранкової стадії «отріцанія», після денної стадії «сумнівів», коли на доданок макнули по самі вуха у лайно відеодоказами, настало «прозрєніє» і «удівлєніє», а ранкові вигуки «пво все збило, хохли, смокчіть!» змінилися на післяобідні «тьху, хохли нас знову **бали!». (Вибачте за мою французьку).
- В 21 веке немыслимо позволить противнику атаковать наш флот на внутреннем рейде главной базы. Где ПВО, где ОВР?
- Это что за покатушки на внутреннем рейде с видеозаписями и расстрелы этих «гонок» пулеметом с вертушек? Стыдоба трындец…
А військовий аеродром у Саках? А Кримський міст 8 жовтня? Життя нічого не навчило...
чи
1) яка сумна новина
2) яке прикре самогубство
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 29 жов, 2022 20:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:33
Прохожий написав:
"диванные эксперты" то конечно сильно, но
ваша проблема в том что вы не видите ситуацию в целом
Генштабу видней и по большому счету пока все идет правильно
Я действительно не знаю всего. Но еще раз, есть инфа(не знаю на сколько правдивая, но слушая се видео, думаю так оно и было) что генштаб не настаивал что б азов оставался в Марике. А правильно, не правильно только богу известно. Свое мнение я уже сказал.
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otg
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:36
А ещё меня так умиляет, когда параллельными процессами на ветке идёт и зрада за сдачу Херсона без боя, и зрада за оборону Мариуполя.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Суб 29 жов, 2022 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:36
alex_dvornichenko написав:
Гениально. А может стоит предположить, что как раз благодаря этому времени и успели подготовить оборонительные рубежи ЗП и Нико ? Откуда такая 100% уверенность, что оборона Мариуполя чья то неоправданная прихоть ? А я вот уверен, что если бы Мариуполь не сковал силы, то отбить Николаев было бы нереально.
Еще раз, Азов утюжили тяжелыми бомбами и снарядами. Не было там задействовано много рашистских войск. Не надо слушать всякую не нужную пропаганду несущуюся с утюгов. Хотя ваше право.
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