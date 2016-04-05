alex_dvornichenko написав:Гениально. А может стоит предположить, что как раз благодаря этому времени и успели подготовить оборонительные рубежи ЗП и Нико ? Откуда такая 100% уверенность, что оборона Мариуполя чья то неоправданная прихоть ? А я вот уверен, что если бы Мариуполь не сковал силы, то отбить Николаев было бы нереально.
Еще раз, Азов утюжили тяжелыми бомбами и снарядами. Не было там задействовано много рашистских войск. Не надо слушать всякую не нужную пропаганду несущуюся с утюгов. Хотя ваше право.
Да, да конечно. Плотного окружения не было, штурмовых действий не было, просто утюжили халявными снарядами и бомбами, которых у второй армии мира просто завались.
alex_dvornichenko написав:Да, да конечно. Плотного окружения не было, штурмовых действий не было, просто утюжили халявными снарядами и бомбами, которых у второй армии мира просто завались.
Было окружение, но это не то кол-во которое могло бы проломить Николаев и Запорожье. В основном из ДНР-вцев. А штурм пытался вести спецназ. Совсем не те кто наступает на фронтах в лоб.
По чекисткой Википедии - силы принимающие участие в штурме Мариуполя. Россия Войска 8-я гвардейская общевойсковая армия[41][42], в частности: 150-я мотострелковая дивизия[42]; 49-я общевойсковая армия[43]; 58-я общевойсковая армия[30][44], в частности: 19-я мотострелковая дивизия[44]; 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (горная)[43]; 22-й армейский корпус[43]; 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты[45]; 3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения[30]; чеченские подразделения Росгвардии[46][47]; боевая авиация[48]. 2 месяца (первых, самых тяжёлых) упорных боёв, только потом начали перетягивать силы на другие направления. P.S. Реально взбесил.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Суб 29 жов, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:А ещё меня так умиляет, когда параллельными процессами на ветке идёт и зрада за сдачу Херсона без боя, и зрада за оборону Мариуполя.
Это от того, скорее всего, что надо на карту смотреть. "Упираться" в Мариуполе - гарантированное окружение. "Упираться" в Херсоне - это иметь перед собой километр водной преграды, а за спиной - надёжный тыл и снабжение.