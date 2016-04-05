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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2542254325442545
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:41

  otg написав:
  alex_dvornichenko написав:Гениально. А может стоит предположить, что как раз благодаря этому времени и успели подготовить оборонительные рубежи ЗП и Нико ? Откуда такая 100% уверенность, что оборона Мариуполя чья то неоправданная прихоть ? А я вот уверен, что если бы Мариуполь не сковал силы, то отбить Николаев было бы нереально.
Еще раз, Азов утюжили тяжелыми бомбами и снарядами. Не было там задействовано много рашистских войск. Не надо слушать всякую не нужную пропаганду несущуюся с утюгов. Хотя ваше право.

Да, да конечно. Плотного окружения не было, штурмовых действий не было, просто утюжили халявными снарядами и бомбами, которых у второй армии мира просто завались.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:42

  alex_dvornichenko написав:А ещё меня так умиляет, когда параллельными процессами на ветке идёт и зрада за сдачу Херсона без боя, и зрада за оборону Мариуполя.

тільки форумчани різні ;)

зрада про оборону Маріуполя - такий собі рашистський товарисч

не витрачайте час
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:44

  alex_dvornichenko написав:Да, да конечно. Плотного окружения не было, штурмовых действий не было, просто утюжили халявными снарядами и бомбами, которых у второй армии мира просто завались.
Было окружение, но это не то кол-во которое могло бы проломить Николаев и Запорожье. В основном из ДНР-вцев. А штурм пытался вести спецназ. Совсем не те кто наступает на фронтах в лоб.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:46

  Shaman написав:
  alex_dvornichenko написав:А ещё меня так умиляет, когда параллельными процессами на ветке идёт и зрада за сдачу Херсона без боя, и зрада за оборону Мариуполя.

тільки форумчани різні ;)

зрада про оборону Маріуполя - такий собі рашистський товарисч

не витрачайте час
Так Ви ж на каждому куту розповідаєте що Херсон сдали, перешийок розиміновали. Да да, зрада, то все Зе-влада. :) Чи порох видав нові методічки?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хто отримує гроші із держбюджету (держслужбовці та бюджетники) має бути або на фронті або виконувати трудову повинність

Соскін отжигає сьогодні напалмом на владу
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 жов, 2022 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:56

  otg написав:
  alex_dvornichenko написав:Да, да конечно. Плотного окружения не было, штурмовых действий не было, просто утюжили халявными снарядами и бомбами, которых у второй армии мира просто завались.
Было окружение, но это не то кол-во которое могло бы проломить Николаев и Запорожье. В основном из ДНР-вцев. А штурм пытался вести спецназ. Совсем не те кто наступает на фронтах в лоб.

По чекисткой Википедии - силы принимающие участие в штурме Мариуполя.
Россия
Войска
8-я гвардейская общевойсковая армия[41][42], в частности:
150-я мотострелковая дивизия[42];
49-я общевойсковая армия[43];
58-я общевойсковая армия[30][44], в частности:
19-я мотострелковая дивизия[44];
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (горная)[43];
22-й армейский корпус[43];
810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты[45];
3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения[30];
чеченские подразделения Росгвардии[46][47];
боевая авиация[48].
2 месяца (первых, самых тяжёлых) упорных боёв, только потом начали перетягивать силы на другие направления.
P.S. Реально взбесил.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Суб 29 жов, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:56

  otg написав:
  Shaman написав:
  alex_dvornichenko написав:А ещё меня так умиляет, когда параллельными процессами на ветке идёт и зрада за сдачу Херсона без боя, и зрада за оборону Мариуполя.

тільки форумчани різні ;)

зрада про оборону Маріуполя - такий собі рашистський товарисч

не витрачайте час
Так Ви ж на каждому куту розповідаєте що Херсон сдали, перешийок розиміновали. Да да, зрада, то все Зе-влада. :) Чи порох видав нові методічки?

???
мене ні з ким не переплутали? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:56

  alex_dvornichenko написав:А ещё меня так умиляет, когда параллельными процессами на ветке идёт и зрада за сдачу Херсона без боя, и зрада за оборону Мариуполя.

Это от того, скорее всего, что надо на карту смотреть.
"Упираться" в Мариуполе - гарантированное окружение. "Упираться" в Херсоне - это иметь перед собой километр водной преграды, а за спиной - надёжный тыл и снабжение.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:03

  alex_dvornichenko написав:А ещё меня так умиляет, когда параллельными процессами на ветке идёт и зрада за сдачу Херсона без боя, и зрада за оборону Мариуполя.

Лучше бы Вы пилюльки кушали.
А ведь есть и шестая позиция:
https://www.linkedin.com/pub/dir/%D0%90 ... me-see-all
Вы часом не из "этих" :wink:
Kudrjavuy
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