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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:28
juristkostya написав:
интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.
Можливо я помиляюсь, але я побачив у ваших словах сарказм на кшталт" Чи потрібно було бити той флот, якщо ми не здатні потопити його весь. Зате тепер ми зробили собі гірше, бо коридор для зерна закрився".
Якщо раптом це так, то моя думка така: Мордор все одно знайшов би привід для блокади портів (з початком повномасштабної агресії їм взагалі він був не потрібен). А постійно боятись наносити удари по ним , щоб їх не розізлити раптом - це шлях в нікуди(це якщо ви і про кримський міст так само думаєте).
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:30
Россия запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН в связи с утренней атакой на корабли Черноморского флота. В нападении РФ обвиняет Украину.
комично, получается им можно пулять ракеты по жилым домам и энергосистеме, а нам по чф нельзя. Даже Гитлер так не юморил, не жаловался в лигу наций какой Сталин изверг.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:33
alex_dvornichenko написав: otg написав: alex_dvornichenko написав:
Да, да конечно. Плотного окружения не было, штурмовых действий не было, просто утюжили халявными снарядами и бомбами, которых у второй армии мира просто завались.
Было окружение, но это не то кол-во которое могло бы проломить Николаев и Запорожье. В основном из ДНР-вцев. А штурм пытался вести спецназ. Совсем не те кто наступает на фронтах в лоб.
По чекисткой Википедии - силы принимающие участие в штурме Мариуполя.
Россия
Войска
8-я гвардейская общевойсковая армия[41][42], в частности:
150-я мотострелковая дивизия[42];
49-я общевойсковая армия[43];
58-я общевойсковая армия[30][44], в частности:
19-я мотострелковая дивизия[44];
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (горная)[43];
22-й армейский корпус[43];
810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты[45];
3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения[30];
чеченские подразделения Росгвардии[46][47];
боевая авиация[48].
2 месяца (первых, самых тяжёлых) упорных боёв, только потом начали перетягивать силы на другие направления.
P.S. Реально взбесил.
Еще больше взбешу. Не надо тупить. Никто ж не спорит что против марика были брошены огромные силы. Только осада закончилась сдачей в плен аж 20 мая. Считать умеешь? Людей расстреливали С марта по конец мая. Расстреливали когда уже (сам пишешь)
начали перетягивать силы на другие направления
. Т.е они окружили, оставили кадыровцев с днровцами, а сами пошли дальше. Все это время спецназ безупешно их пытался взять. Когда не получалось расстреливали тяжелыми бомбами и снарядами. Ладно, великий полководец, тему закрываю, всеравно хрен поймешь. Упоротый -страшно.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:35
vitaliian написав:
Россия запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН в связи с утренней атакой на корабли Черноморского флота. В нападении РФ обвиняет Украину.
комично, получается им можно пулять ракеты по жилым домам и энергосистеме, а нам по чф нельзя. Даже Гитлер так не юморил, не жаловался в лигу наций какой Сталин изверг.
Тут же все логично: они пуляют по жилым домам и энергосистемам, что бы принудь к переговорам, а мы по ЧФ, потому что хотим эскалации.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:35
vitaliian написав:
комично, получается им можно пулять ракеты по жилым домам и энергосистеме, а нам по чф нельзя. Даже Гитлер так не юморил, не жаловался в лигу наций какой Сталин изверг.
Они придумали байку что их флот обеспечивал зерновой путь
Наглость второе счастье.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:37
alex_dvornichenko написав:
Тут же все логично: они пуляют по жилым домам и энергосистемам, что бы принудь к переговорам, а мы по ЧФ, потому что хотим эскалации
Ещё проще, этот цирк для внутреннего потребления. Показать обывателю воочию как все страны мира напали на раисию. Или напала Украина но при их поддержке.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:42
Kudrjavuy
Нифига не понял, кроме бана, но если вы думаете что меня это как то огорчит, вы ошибаетесь.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:54
pesikot написав:Negotive
& juristkostya
К чему претензии к Hotab
?Hotab
пишет по сути, хоть и зло, но у него есть для этого основания
За предупреждение ракетных ударов 10.10 ему вообще - отдельная благодарность
А вы хотите ныть ? так нойте, как вам плохо
Только тогда у меня к вам вопросы, вы вообще реальность осознаёте ?
По вам рашисты стреляют, а вы выдвигаете претензии к Hotab
А почему не к рашистам ?
Поддерживают массовое стирание итп всего что не укладыается в "единственно верное мнение"...
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:58
Я вот уже не раз писал, но исчезало. Сравнивать зерновой коридор и 2 мировую?? Чтоб Гитлер или Сталин пропускал чекрез контролируемую территорию вражеские судна? Или вражеские товары как газ качается.
Востаннє редагувалось Negotive
в Суб 29 жов, 2022 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:59
Hotab написав: juristkostya написав:
интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.
Можливо я помиляюсь,
Наверняка
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juristkostya
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