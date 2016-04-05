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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:01
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
Россия запросила на 31 октября заседание Совбеза ООН в связи с утренней атакой на корабли Черноморского флота. В нападении РФ обвиняет Украину.
комично, получается им можно пулять ракеты по жилым домам и энергосистеме, а нам по чф нельзя. Даже Гитлер так не юморил, не жаловался в лигу наций какой Сталин изверг.
Тут же все логично: они пуляют по жилым домам и энергосистемам, что бы принудь к переговорам, а мы по ЧФ, потому что хотим эскалации.
WAT?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:03
alex_dvornichenko написав: otg написав: alex_dvornichenko написав:
Да, да конечно. Плотного окружения не было, штурмовых действий не было, просто утюжили халявными снарядами и бомбами, которых у второй армии мира просто завались.
Было окружение, но это не то кол-во которое могло бы проломить Николаев и Запорожье. В основном из ДНР-вцев. А штурм пытался вести спецназ. Совсем не те кто наступает на фронтах в лоб.
По чекисткой Википедии - силы принимающие участие в штурме Мариуполя.
Россия
Войска
8-я гвардейская общевойсковая армия[41][42], в частности:
150-я мотострелковая дивизия[42];
49-я общевойсковая армия[43];
58-я общевойсковая армия[30][44], в частности:
19-я мотострелковая дивизия[44];
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (горная)[43];
22-й армейский корпус[43];
810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты[45];
3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения[30];
чеченские подразделения Росгвардии[46][47];
боевая авиация[48].
2 месяца (первых, самых тяжёлых) упорных боёв, только потом начали перетягивать силы на другие направления.
P.S. Реально взбесил.
зачем вы ведетесь на вбросы в лучшем случае "полезного идиота" но скорее всего все таки кацапчега засланного с методичкой?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:04
Negotive написав:
Я вот уже не раз писал, но исчезало. Сравнивать зерновой коридор и 2 мировую?? Чтоб Гитлер или Сталин пропускал чекрез контролируемую территорию вражеские судна? Или вражеские товары как газ качается.
Гитлер и Сталин вели тотальную войну. Путин и нынешний Запад пытаются в ограниченную. Отсюда разница в подходах
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:05
flyman написав:
WAT?
Есть такое понятие "сарказм"
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:09
Прохожий написав:
зачем вы ведетесь на вбросы в лучшем случае "полезного идиота" но скорее всего все таки кацапчега засланного с методичкой?
Болею, дома, скучно.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:11
juristkostya написав: Negotive написав:
Я вот уже не раз писал, но исчезало. Сравнивать зерновой коридор и 2 мировую?? Чтоб Гитлер или Сталин пропускал чекрез контролируемую территорию вражеские судна? Или вражеские товары как газ качается.
Гитлер и Сталин вели тотальную войну. Путин и нынешний Запад пытаются в ограниченную. Отсюда разница в подходах
Между Украина и РФ - это тоже ограниченная война или тотальная?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:17
Negotive написав: juristkostya написав: Negotive написав:
Я вот уже не раз писал, но исчезало. Сравнивать зерновой коридор и 2 мировую?? Чтоб Гитлер или Сталин пропускал чекрез контролируемую территорию вражеские судна? Или вражеские товары как газ качается.
Гитлер и Сталин вели тотальную войну. Путин и нынешний Запад пытаются в ограниченную. Отсюда разница в подходах
Между Украина и РФ - это тоже ограниченная война или тотальная?
Україна не є суб"єктом, який щось вирішує.
Хто платить за баришню, той її танцює.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:22
flyman написав:
Україна не є суб"єктом, який щось вирішує.
Хто платить за баришню, той її танцює.
Не может быть! Это ж "прокремлевские методички" так вещают. Или уже и в Украине так начинают считать?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:30
Negotive написав: flyman написав:
Україна не є суб"єктом, який щось вирішує.
Хто платить за баришню, той її танцює.
Не может быть! Это ж "прокремлевские методички" так вещают. Или уже и в Украине так начинают считать?
Прокрёмлёвская методичка - это утверждать, что запад вооружал и науськивал Украину на рашку + сопротивляется не по собственной воле, а по приказу запад (хотя как и чем можно заставить армию воевать без мотивации я не знаю, но рашики походу знают, это по их части). А то что Украина на равных сражается против РФ, которая больше и сильнее по всем параметрам, благодаря поддержке западных стран, не для кого не секрет.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:32
Negotive написав: flyman написав:
Україна не є суб"єктом, який щось вирішує.
Хто платить за баришню, той її танцює.
Не может быть! Это ж "прокремлевские методички" так вещают. Или уже и в Украине так начинают считать?
Тому чому ЗСУ не зайдуть на Валуйки та в РБ? Чи хоча б по НПЗ Мозирю? Як там з ПНР?
Колективний Захід зі всіх намагається втримати конфлікт локальним, між РФ та Україною, хоча РФ шатає і шататиме трубу на розвал ЄС.
Коже думає що хоче на основі власних і/або чужих мислеформ.
Хоча є "єдино вірна лінія", але це не до мене.
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