Я надеюсь, что сами азовцы принимали решение: покинуть Мариуполь или остаться.
Притянули б этот повод за уши, всё как обычно в их стиле.
Согласен. Россия развернула войну, они знали на что шли и чем это чревато.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я надеюсь, что сами азовцы принимали решение: покинуть Мариуполь или остаться.
Притянули б этот повод за уши, всё как обычно в их стиле.
Согласен. Россия развернула войну, они знали на что шли и чем это чревато.
Додано: Суб 29 жов, 2022 22:48
А що, в нас уже анархія? Накази не діють? Хто хоче наступає, хто хоче відступає, хто хоче здається ...
Додано: Суб 29 жов, 2022 22:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Інколи мені здається, що Флай включає дебіла, а насправді не дурак. Але часом він вміє мене переконати, що таки ні.
В ситуації, коли ти залишений на вірну загибель, можна відмовитись від виконання наказу. Це можна підвести під тезу в ККУ "відсутність відповідальності за виконання завідомо злочинного наказу" .
Або ні під що не підводити, а просто сказати командуванню, що треба про щось домовитись, інакше може виникнути медійний позор. Ясно, що ця здача в полон була погоджена з керівництвом держави, як єдиний спосіб врятувати життя бійців.
Зараз ти показав, що ти нічого не вмикаєш, а є саме ним. Україна хоч завтра може вирішити скласти зброю на умовах Росії. Принизливих. І заходу стане від цього ще гірше, аніж Україні. Тому Україна не тільки вирішує, а ще і вимагає від заходу. Або це нагадує відому ситуацію з гадюкою на спині черепахи посеред озера. "Спробую скинути - встигне ужалити" "Ужалю перша - потонемо удвох". У рослин це називається симбіоз.
Це добре.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:00
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тобто наказ був обороняти Маріуполь був злочинний?
Чи якщо відправлять на передову, то можна відмовитися від виконання наказу?
Не можу зрозуміти всіх висот твого процесу творення мислеформ в твоєму процесорі.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 жов, 2022 23:11, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:03
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:04
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:05
Наказ "стояти на смерть" можна трактувати як злочинний. Оборона - це один зі способів бойових дій. Але наказ "згинь!" - він є злочинним апріорі. Боєць або група бійців може йти на невиправданий ризик зі власної волі, і тоді їх назовуть "герої" (можливо посмертно) . Але надати наказ "йди гинути , так треба" не може дати ніхто.
Коли хтось проявляє героїзм, значить хтось проїбав виконати нормально свої обов'язки. Героїзм з добровільним усвідомленим відаванням свого життя не є нормою війни.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:09
тобі ж сказали. Наказ обороняти Марік давало командування, але командування не наполягало щоб азов остався в облозі. Це рішення самого азова. На мою думку -хибне.
Востаннє редагувалось otg в Суб 29 жов, 2022 23:10, всього редагувалось 2 разів.
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