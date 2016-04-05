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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2546254725482549>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:...что генштаб не настаивал что б азов оставался в Марике.
Я надеюсь, что сами азовцы принимали решение: покинуть Мариуполь или остаться.

  Hotab написав:Мордор все одно знайшов би привід для блокади портів...
Притянули б этот повод за уши, всё как обычно в их стиле.

  Hotab написав:А постійно боятись наносити удари по ним , щоб їх не розізлити раптом - це шлях в нікуди...
Согласен. Россия развернула войну, они знали на что шли и чем это чревато.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 22:48

  Howl написав:
  otg написав:...что генштаб не настаивал что б азов оставался в Марике.
Я надеюсь, что сами азовцы принимали решение: покинуть Мариуполь или остаться.

  Hotab написав:Мордор все одно знайшов би привід для блокади портів...
Притянули б этот повод за уши, всё как обычно в их стиле.

  Hotab написав:А постійно боятись наносити удари по ним , щоб їх не розізлити раптом - це шлях в нікуди...
Согласен. Россия развернула войну, они знали на что шли и чем это чревато.

А що, в нас уже анархія? Накази не діють? Хто хоче наступає, хто хоче відступає, хто хоче здається ...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А що, в нас уже анархія? Накази не діють?

Інколи мені здається, що Флай включає дебіла, а насправді не дурак. Але часом він вміє мене переконати, що таки ні.
В ситуації, коли ти залишений на вірну загибель, можна відмовитись від виконання наказу. Це можна підвести під тезу в ККУ "відсутність відповідальності за виконання завідомо злочинного наказу" .
Або ні під що не підводити, а просто сказати командуванню, що треба про щось домовитись, інакше може виникнути медійний позор. Ясно, що ця здача в полон була погоджена з керівництвом держави, як єдиний спосіб врятувати життя бійців.

  flyman написав:Україна не є суб"єктом, який щось вирішує.
Хто платить за баришню, той її танцює.

Зараз ти показав, що ти нічого не вмикаєш, а є саме ним. Україна хоч завтра може вирішити скласти зброю на умовах Росії. Принизливих. І заходу стане від цього ще гірше, аніж Україні. Тому Україна не тільки вирішує, а ще і вимагає від заходу. Або це нагадує відому ситуацію з гадюкою на спині черепахи посеред озера. "Спробую скинути - встигне ужалити" "Ужалю перша - потонемо удвох". У рослин це називається симбіоз.

  juristkostya написав:
  Hotab написав:
  juristkostya написав:интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.

Можливо я помиляюсь,

Наверняка

Це добре.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:00

  Ukrainian написав:
  Shaman написав:Ukrainian
навіщо???

Бо на валютній гілці то оффтоп. А тут ближче до теми.

Бан -він на всі вітки однаково діє .. а ось цитування змушує то читати.
Поважайте форумчан :)
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:"В ситуації, коли ти залишений на вірну загибель, можна відмовитись від виконання наказу".

Тобто наказ був обороняти Маріуполь був злочинний?
Чи якщо відправлять на передову, то можна відмовитися від виконання наказу?
Не можу зрозуміти всіх висот твого процесу творення мислеформ в твоєму процесорі.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 жов, 2022 23:11, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:03

  flyman написав:Тому чому ЗСУ не зайдуть на Валуйки та в РБ? Чи хоча б по НПЗ Мозирю?
Вам вже казали в РБ не можна, а в РФ буквально недавно заходили. Если надо ще зайдуть
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:04

  otg написав:
  flyman написав:Тому чому ЗСУ не зайдуть на Валуйки та в РБ? Чи хоча б по НПЗ Мозирю?
Вам вже казали в РБ не можна, а в РФ буквально недавно заходили. Если надо ще зайдуть

Херсон РФ, Валуйки теж РФ, нема різниці.
РБ окупована Росією. Можем звільняти.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:05

  flyman написав:Тобто наказ був обороняти Маріуполь був злочинний?


Наказ "стояти на смерть" можна трактувати як злочинний. Оборона - це один зі способів бойових дій. Але наказ "згинь!" - він є злочинним апріорі. Боєць або група бійців може йти на невиправданий ризик зі власної волі, і тоді їх назовуть "герої" (можливо посмертно) . Але надати наказ "йди гинути , так треба" не може дати ніхто.
Коли хтось проявляє героїзм, значить хтось проїбав виконати нормально свої обов'язки. Героїзм з добровільним усвідомленим відаванням свого життя не є нормою війни.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:"Спробую скинути - встигне ужалити" "Ужалю перша - потонемо удвох". У рослин це називається симбіоз.

Ботанік з тебе нікудишній.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:09

  flyman написав:В ситуації, коли ти залишений на вірну загибель, можна відмовитись від виконання наказу.
Тобто наказ був обороняти Маріуполь був злочинний?
тобі ж сказали. Наказ обороняти Марік давало командування, але командування не наполягало щоб азов остався в облозі. Це рішення самого азова. На мою думку -хибне.
Востаннє редагувалось otg в Суб 29 жов, 2022 23:10, всього редагувалось 2 разів.
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