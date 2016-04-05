Додано: Суб 29 жов, 2022 22:54

flyman написав: А що, в нас уже анархія? Накази не діють? А що, в нас уже анархія? Накази не діють?

flyman написав: Україна не є суб"єктом, який щось вирішує.

Хто платить за баришню, той її танцює. Україна не є суб"єктом, який щось вирішує.Хто платить за баришню, той її танцює.

juristkostya написав: Hotab написав: juristkostya написав: интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.

интересно, сколько нам потребуется времени добить ЧФ РФ. А то без зернового экспорта нам сильно нехорошо.

Можливо я помиляюсь, Можливо я помиляюсь,

Наверняка Наверняка

Інколи мені здається, що Флай включає дебіла, а насправді не дурак. Але часом він вміє мене переконати, що таки ні.В ситуації, коли ти залишений на вірну загибель, можна відмовитись від виконання наказу. Це можна підвести під тезу в ККУ "відсутність відповідальності за виконання завідомо злочинного наказу" .Або ні під що не підводити, а просто сказати командуванню, що треба про щось домовитись, інакше може виникнути медійний позор. Ясно, що ця здача в полон була погоджена з керівництвом держави, як єдиний спосіб врятувати життя бійців.Зараз ти показав, що ти нічого не вмикаєш, а є саме ним. Україна хоч завтра може вирішити скласти зброю на умовах Росії. Принизливих. І заходу стане від цього ще гірше, аніж Україні. Тому Україна не тільки вирішує, а ще і вимагає від заходу. Або це нагадує відому ситуацію з гадюкою на спині черепахи посеред озера. "Спробую скинути - встигне ужалити" "Ужалю перша - потонемо удвох". У рослин це називається симбіоз.Це добре.