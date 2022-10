Додано: Суб 29 жов, 2022 23:16

flyman написав: Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго

flyman написав: РБ окупована Росією. Можем звільняти. РБ окупована Росією. Можем звільняти.

Хотабу дадуть оцінку, якщо буде потреба.Хотаьа відправляли в політ типу one way ticket. Причому не "може one way ticket" (але якщо ти вправний, тобі може повезе, як в Маріуполі) , а саме точно "one way ticket", бо назад банально не вистачало палива. Хотаб відмовився, і йому нічого не було.Серед командирів дебілів теж вистачає.ЗСУ конче потрібен "звільнятєль" Мух!"Країна без тебе ніяк".А підстрікати розв'язати війну на 3 фронти розуму багато не потрібно, якщо ти сам в землянці в житомирському котлі , пітною долонею стискаючи 100 доларів на місяць.