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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2546254725482549
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:09

  flyman написав:
  Hotab написав:"Спробую скинути - встигне ужалити" "Ужалю перша - потонемо удвох". У рослин це називається симбіоз.

Ботанік з тебе нікудишній.

З тебе взагалі хто б там не було "нікудишній". Ні громадянин,ні українець. Може айтішник ок. Але ми не можемо це перевірити.

  flyman написав:Не можу зрозуміти всіх висот твого процесу творення мислеформ в твоєму процесорі.

Якби це було єдине, що ти в цьому житті не можеш усвідомити.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:10

  Hotab написав:
  flyman написав:Тобто наказ був обороняти Маріуполь був злочинний?


Наказ "стояти на смерть" можна трактувати як злочинний. Оборона - це один зі способів бойових дій. Але наказ "згинь!" - він є злочинним апріорі. Боєць або група бійців може йти на невиправданий ризик зі власної волі, і тоді їх назовуть "герої" (можливо посмертно) . Але надати наказ "йди гинути , так треба" не може дати ніхто.
Коли хтось проявляє героїзм, значить хтось проїбав виконати нормально свої обов'язки. Героїзм з добровільним усвідомленим відаванням свого життя не є нормою війни.

Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Або ні під що не підводити, а просто сказати командуванню, що треба про щось домовитись, інакше може виникнути медійний позор.

Это говорение, в том числе принудительно мобилизованных, что-то дас и будет услышано?
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:Это говорение, в том числе принудительно мобилизованных, что-то дас и будет услышано?


У командування є власне бачення ситуації (в більшості випадків воно набагато ширше, аніж у мобіка в окопі). Тому йому дано право приймати рішення ,виходячи з оцінки реальної обстановки. І нести відповідальність за це рішення.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго

Хотабу дадуть оцінку, якщо буде потреба.
Хотаьа відправляли в політ типу one way ticket. Причому не "може one way ticket" (але якщо ти вправний, тобі може повезе, як в Маріуполі) , а саме точно "one way ticket", бо назад банально не вистачало палива. Хотаб відмовився, і йому нічого не було.
Серед командирів дебілів теж вистачає.
  flyman написав:РБ окупована Росією. Можем звільняти.

ЗСУ конче потрібен "звільнятєль" Мух!
"Країна без тебе ніяк".
А підстрікати розв'язати війну на 3 фронти розуму багато не потрібно, якщо ти сам в землянці в житомирському котлі , пітною долонею стискаючи 100 доларів на місяць.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:32

  Hotab написав:
  flyman написав:Хотаб полишає пост, бо опасно, можна згинути, і підставляє інших 100500. Бінго

Хотабу дадуть оцінку, якщо буде потреба.
Хотаьа відправляли в політ типу one way ticket. Причому не "може one way ticket" (але якщо ти вправний, тобі може повезе, як в Маріуполі) , а саме точно "one way ticket", бо назад банально не вистачало палива. Хотаб відмовився, і йому нічого не було.
Серед командирів дебілів теж вистачає.

Це був наказ, чи цікавилися, може Хотаб злітає добровольцем (якщо він не проти)?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Це був наказ, чи цікавилися, може Хотаб злітає добровольцем?

Дозволяю розглянути обидва варіанти і по обом сказати свою думку.
Hotab
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